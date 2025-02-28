inZOI : Un showcase en approche pour tout découvrir sur le jeu

Les développeurs d'inZOI ont prévu un showcase, qui permettra de faire le plein d'informations sur le jeu de simulation de vie de KRAFTON.

Un showcase présentant inZOI est prévu

What's your dream life? 🪄

The time has finally come to share important details about inZOI's Early Access launch and product information with you.



To do so, we will be hosting an online live showcase to provide you with all the essential updates about inZOI.



For more details,… pic.twitter.com/gRVzgylO7W — inZOI (@PlayinZOI) February 28, 2025

Alors que la sortie en accès anticipé du jeu de simulationapproche à grand pas,et qui offrira de nombreuses informations sur le jeu à la communauté.En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel,et sera retransmis à la fois sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch du titre.D'après les informations dévoilées,. Les joueurs et les joueuses peuvent notamment s'attendre à avoir des détails sur le prix du titre, les DLC ainsi que la roadmap. Les développeurs répondront, par ailleurs, aux « questions les plus fréquentes de la communauté ». Un rendez-vous donc immanquable pour toutes celles et ceux attendant avec impatienceRappelons, en guise de conclusion, qu'doit arriver en accès anticipé le 28 mars 2025 sur PC.