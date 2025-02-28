inZOI : Un showcase en approche pour tout découvrir sur le jeu

Les développeurs d'inZOI ont prévu un showcase, qui permettra de faire le plein d'informations sur le jeu de simulation de vie de KRAFTON.
Alors que la sortie en accès anticipé du jeu de simulation inZOI
approche à grand pas, KRAFTON a prévu un showcase, qui doit avoir lieu dans peu de temps
et qui offrira de nombreuses informations sur le jeu à la communauté.
Un showcase présentant inZOI est prévu
En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, KRAFTON a indiqué qu'un showcase est prévu pour inZOI
. L'événement aura lieu le 19 mars 2025 à 02h du matin (heure de Paris)
et sera retransmis à la fois sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch du titre.
D'après les informations dévoilées, ce showcase offrira de nombreuses informations au sujet d'inZOI et de son accès anticipé
. Les joueurs et les joueuses peuvent notamment s'attendre à avoir des détails sur le prix du titre, les DLC ainsi que la roadmap. Les développeurs répondront, par ailleurs, aux « questions les plus fréquentes de la communauté
». Un rendez-vous donc immanquable pour toutes celles et ceux attendant avec impatience inZOI
, qui n'est pas perçu comme un concurrent des Sims selon son directeur
.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'inZOI
doit arriver en accès anticipé le 28 mars 2025 sur PC.
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