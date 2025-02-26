inZOI : Son directeur ne le présente pas comme un concurrent des Sims

Les joueurs et la presse spécialisée ont vu dans inZOI un rival direct à la célèbre simulation de vie d'EA. Cependant, son directeur voit les choses différemment.
L'accès anticipé d'inZOI
sera officiellement lancé dans quelques semaines. Pour les amateurs de simulation de vie, de création d'appartement et d'histoires inspirées par le monde réel, le titre développé par KRAFTON va faire souffler un vent de fraîcheur sur le genre.
Les possibilités de création et les fonctionnalités déjà annoncées font que beaucoup le décrivent comme un concurrent sérieux à la saga des Sims, notamment au jeu Les Sims 4
. Toutefois, ce n'est pas l'image que Hyungjun Kim veut renvoyer avec son titre. D'ailleurs, le directeur du studio a même un profond respect pour l'héritage et l'impact que la franchise a eu
sur le monde du jeu vidéo.
inZOI : une alternative plus qu'un véritable concurrent au géant du genre
Hyungjun Kim a récemment donné une interview à PC Gamer
dans laquelle il revient sur cette comparaison permanente entre les deux titres. Selon lui, elle n'a pas lieu d'être, car il ne voit pas inZOI comme « un concurrent des Sims, mais plutôt comme une autre option que les fans de ce genre peuvent apprécier ».
Il précise également que concevoir un titre qui reproduit aussi fidèlement que possible tous les aspects de la vie réelle est particulièrement compliqué.
« Nous avons un grand respect pour l'héritage que Les Sims a construit au fil des ans, car nous savons qu'il n'est pas facile d'atteindre une telle profondeur en si peu de temps. Cela est dû à la nature des jeux de simulation de vie qui couvrent le concept vaste et complexe de la « vie », ce qui rend difficile d'en saisir tous les aspects.
»
Même s'il est très proche de sa source d'inspiration, inZOI se démarque des Sims notamment par ses graphismes.
Alors que le jeu d'EA mise sur une apparence très colorée et cartoon, le titre de KRAFTON se veut hyperréaliste, notamment en combinant la génération par IA au moteur Unreal Engine 5. Cependant, il est encore trop tôt pour lister toutes les différences entre les deux jeux
. Il faudra attendre le 28 mars prochain et l'arrivée d'inZOI sur PC pour les découvrir.
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