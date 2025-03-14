inZOI vous emmène faire un tour en ville et cela s'annonce prometteur

Au travers d'une nouvelle bande-annonce, inZOI dévoile au joueur la ville dans laquelle votre personnage pourra évoluer et ses changements variant selon la météo.
Attendu pour la fin mars, inZOI
promet aux amateurs de simulation de vie une expérience de jeu proche de la réalité avec une multitude d'éléments inspirés du quotidien. Si certains sont déjà impatients d'imaginer et de décorer leur appartement, il ne faut pas oublier que le jeu va proposer toute une ville à explorer : Dowon City
. Pour donner un petit avant-goût de ce que cette cité a à offrir, Krafton a mis en ligne une vidéo de 5 minutes présentant ses ruelles et son agitation.
Une première promenade dans les rues de Dowon City, la ville d'inZOI
Inspirée par les villes coréennes, Dowon City propose un mélange de modernité avec ses bâtiments modernes couverts d'écrans et de nature avec ses parcs fleuris.
Cette vidéo de présentation donne un aperçu des commerces qu'il sera possible de visiter, mais aussi des interactions urbaines générées par la météo ou le changement de saison.
Les premières secondes de la vidéo montrent un quartier de Dowon City au printemps, en pleine floraison des cerisiers. Le soleil accompagne les déambulations du personnage, montrant un souci du détail accordé aux ombres, à la diversité de la végétation et plus encore. Ce simple détail montre que la ville d'inZOI va changer au fil des saisons,
donnant envie à ses habitants d'en découvrir chaque détail sous les feuilles tombantes ou sous la neige.
Au niveau des commerces, la vidéo montre un personnage en train d'acheter un ticket de loterie, des références à des enseignes de fast-food bien connues, des temples et même de petits food-trucks installés dans un marché. La ville semble donc riche en lieux à découvrir, aussi bien de jour que de nuit avec une ambiance plus tamisée, accentuée par les néons colorés des boutiques.
Enfin, ce trailer d'inZOI montre que la météo n'est pas négligée
. Vous pourrez parcourir la ville sous une pluie battante, en entendant au loin le tonnerre qui gronde. Cela influencera d'ailleurs le comportement des personnes autour de vous, avec les phares des voitures allumés sous la pluie, les flaques au sol et les parapluies qui déambulent. Mais cette vidéo est un avant-goût de ce que KRAFTON réserve à la communauté.
En effet, un showcase sera diffusé le 19 mars, avec de nombreuses informations dévoilées sur le jeu, notamment son prix et ses DLC
. Alors rendez-vous le 19 mars prochain pour en apprendre plus sur le rival des Sims !
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