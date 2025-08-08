inZOI dévoile la date de sortie de son premier DLC, qui sera gratuit

Paradis Tropical, le premier DLC d'inZOI, le jeu de simulation, vient d'obtenir sa date de sortie, laquelle était attendue depuis quelque temps.

Cahaya, une carte entre nature tropicale et vie urbaine

De nouvelles activités pour toutes les cartes

Farming, minage, crafting et pêche

Nouveaux véhicules, incluant motos et scooters électriques

Des interactions sociales enrichies

Date de sortie

À l'occasion de l'ouverture de la gamescom 2025, KRAFTON lancera Paradis Tropical, le premier contenu téléchargeable d'inZOI, son jeu de simulation de vie. Gratuit et disponible dans le monde entier dès le 20 août, ce DLC introduira une nouvelle carte, des activités inédites et plusieurs améliorations du gameplay. Le même jour,Le, une île fictive inspirée des paysages et ambiances de l'Asie du Sud-Est. Cette nouvelle zone offre: une île principale à l'atmosphère urbaine décontractée et une île touristique plus exotique. Les joueurs pourront s'adonner à des activités variées comme, tout en personnalisant leurs Zois avec des tenues, coiffures et décorations sur le thème tropical.Ce DLC ne se limite pas à Cahaya : il introduit aussi, sur l'ensemble des cartes du jeu,Les relations entre Zois gagnent en profondeur grâce à des rencontres aléatoires et des bulles de pensée, ainsi que des actions coopératives. Ces ajouts permettront aux joueurs de créer des histoires plus vivantes et d'enrichir leur univers in-game.De plus, avec la sortie du DLC, les joueurs profiteront d'une belle mise à jour pour améliorer divers points tels que l'interface, le support manette (bien qu'en phase de test), mais aussi de nouvelles musiques pour une ambiance sonore plus plaisante.Comme dit précédemment,, qui se tiendra du 20 au 24 août à Cologne. La grande cérémonie, avec moult annonces vidéoludiques, aura lieu la veille, le 19 août. Les joueurs profiteront donc du DLC gratuitement et d'une importante mise à jour le 20 août, de quoi relancer inZOI le temps d'un moment.