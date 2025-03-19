inZOI multijoueur : Est-il possible d'y jouer en ligne avec des amis ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 mars 2025 à 15h20
Si vous vous demandez si inZOI possède des éléments multijoueur, de près ou de loin, nous vous donnons la réponse.
inZOI multijoueur : Est-il possible d'y jouer en ligne avec des amis ?
Après quelques mois d'attente, inZOI est enfin là, et va s'ouvrir à de nombreux joueurs qui aiment la simulation de vie. Les possibilités sont multiples et cette expérience s'annonce relativement poussée, que ce soit dans la relation avec les autres personnes ou la liberté des joueurs, nous devrions avoir un large choix. C'est ce qui fait d'inZOI l'un des jeux les plus attendus de l'année 2025, au moins dans le genre simulation.

Naturellement, en sachant tout cela, une multitude de questions se posent quant à inZOI, sur le jeu en lui-même ou non. L'une des interrogations qui revient sans cesse concerne la présence du multijoueur ou non.

Du multijoueur dans inZOI ?

À l'instant T, la réponse est non, inZOI n'est pas multijoueur. Le titre développé par KRAFTON sera 100 % solo à la sortie, comme l'indique d'ailleurs la page Steam du jeu. Aucune interaction en ligne ne devrait être intégrée à court terme, puisque inZOI a été pensé pour être un jeu solo, basé sur la simulation d'un personnage, ou d'une famille.

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Néanmoins, le studio derrière le projet n'est pas contre l'implantation, plus tard, du multijoueur dans inZOI. Plusieurs membres de l'équipe de développement ont d'ailleurs déjà évoqué le fait qu'ils réfléchissaient à ajouter « diverses fonctionnalités multijoueur » à l'avenir, une fois que inZOI sera plus complet. Il pourrait par exemple être possible de rejoindre d'autres joueurs en ligne, et leur partie, ou de les inviter dans la vôtre.
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Cela reste toutefois assez dur à réaliser techniquement pour un jeu qui a, initialement, été pensé comme une expérience solo. Mais nul doute que KRAFTON arrivera à ajouter de bonnes fonctionnalités multijoueur à terme.

Miniature vidéo

Il n'est pas impossible non plus que la communauté s'en charge elle-même, en travaillant sur des mods multijoueur pour inZOI. Quoi qu'il arrive, le titre va évoluer pendant quelques années, en suivant très probablement le chemin des Sims 4.
Corentin Rimbert

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