inZOI : Si vous aimez malmener vos personnages, cette nouvelle devrait vous combler

Dans le cadre d'un showcase dédié, les plus impatients ont pu en apprendre davantage sur la place de la mort dans inZOI et sur les possibles causes de disparition des personnages.
Les simulations de vie permettent à chacun de créer sa vie de rêve, ses propres personnages ou encore des demeures incroyables où tout semble permis. Mais les jeux de la saga des Sims ont introduit le système de mort de personnage. Celles-ci peuvent être accidentelles en cas d'empoisonnement ou de chute. Cependant, les joueurs peuvent aussi provoquer ces morts en retirant l'échelle d'accès à une piscine par exemple.
Désireux de proposer une expérience de jeu la plus fidèle possible à la réalité, KRAFTON a intégré la mort dans le quotidien des personnages d'inZOI
. Lors du showcase du 19 mars, son directeur (Hyungjun « Kjun » Kim) a répondu à quelques questions sur le sujet. Une créatrice de contenus a alors demandé si le jeu intégrerait plusieurs manières de mourir
.
Des risques du quotidien pouvant être fatals pour les personnages du monde d'inZOI
Via sa réponse, Hyungjun « Kjun » Kim a rappelé que « la vie s'accompagne de la mort
» et qu'il s'agissait de « l'une des caractéristiques principales de ce jeu
». Les développeurs ont imaginé 16 types de décès différents
qui peuvent effrayer. En effet, ils ne sont pas aussi improbables que certaines des morts dans Les Sims 4
, mais ils s'inspirent de soucis du quotidien et de maux invisibles parfois sous-estimés.
Dans inZOI, vous pouvez aller aux toilettes et si vous glissez, vous risquez de mourir. Ou si vous mangez de la vieille nourriture, vous pourriez devoir aller aux toilettes et, là encore, mourir. Et lorsque vous réparez des appareils électroniques en panne, vous risquez d'être électrocuté, vous devez donc être prudent. J'ai rendu le risque très faible, mais en réalité, les appareils électroniques peuvent très souvent tomber en panne.
Hyungjun « Kjun » Kim explique également que les personnages d'inZOI peuvent aussi se faire renverser par des voitures
. Mais l'un des détails les plus troublants est que ceux-ci peuvent également succomber à cause d'un manque de reconnaissance
. « Par exemple, dans Inzoi, disons que je me suis battu avec quelqu'un et que la rumeur s'est répandue et m'est revenue. Je pourrais recevoir un SMS à ce sujet, ou un ami pourrait me parler de la rumeur et si la rumeur est négative, mon besoin de reconnaissance pourrait diminuer. Et si ce besoin diminue trop radicalement, vous risquez d'en mourir
».
Le titre de KRAFTON a porté une attention toute particulière à ce détail qui pourrait profondément impacter l'expérience des joueurs. Si votre personnage est malchanceux ou qu'il est victime d'un manque de reconnaissance, la Faucheuse pourrait donc le saluer plus tôt que prévu. Rappelons pour conclure qu'inZOI sera officiellement lancé en accès anticipé dès le 28 mars prochain
exclusivement sur Steam. Son prix de vente est déjà connu
.
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