inZOI proposera des éléments paranormaux et des fantômes

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 février 2025 à 17h12
Croyez-vous aux fantômes et aux esprits ? Même si le réalisme est au cœur de son gameplay, inZOI y croit et mêlera les êtres de l'au-delà au monde des vivants.
inZOI proposera des éléments paranormaux et des fantômes
Chaque semaine, inZOI se dévoile un peu plus au travers de teasers partagés sur le serveur Discord du jeu. Hyungjun « Kjun » Kim, le réalisateur d'inZOI, a ainsi évoqué la présence d'actes malveillants, le fait de pouvoir profiter de livraison de nourriture ou de vivre au 27e étage d'un immeuble. Cependant, « Kjun » a surpris la communauté en mentionnant la présence de fantômes dans son titre hyperréaliste. 

Karma et fantômes au programme d'inZOI

Plus précisément, il a parlé de « Ghost gameplay », équivalent d'une barre de karma pour vos personnages. Dans les faits, chaque action effectuée en jeu influencerait le score de karma d'un Zoi. Or, quand ce dernier vient à mourir, le karma impacte son avenir dans l'au-delà.

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Si son karma est suffisant, il disparait paisiblement. Toutefois, les Zois n'ayant pas un score de karma suffisant seraient contraints d'errer dans le monde réel pour obtenir les points de karma nécessaires à leur vie après la mort. Mais malgré la présence de fantômes, ce point reste secondaire dans le gameplay d'inZOI.
Nous voulons que la jouabilité des fantômes soit assez limitée pour ne pas éclipser le gameplay principal, mais nous voulons aussi nous assurer que l'expérience est suffisamment captivante lorsqu'elle se produit.
Les fantômes seront présents dès l'ouverture de l'accès anticipé d'inZOI en mars prochain. Cependant, Hyungjun « Kjun » Kim a indiqué qu'ils ne seront pas jouables dans l'immédiat et que le développement lié à leur gameplay surviendra après la sortie du jeu. Mais les joueurs pourront rencontrer ces êtres surnaturels lors de leurs déambulations en ville. D'ailleurs, d'autres créatures paranormales ou fantastiques devraient arriver dans un avenir proche.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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