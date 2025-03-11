InZOI : Date de sortie, gameplay, plateformes, tout savoir avant l'arrivée du jeu de simulation

Retrouvez un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir à propos d'inZOI, le jeu de simulation de KRAFTON.
Pour vous préparer au mieux à la sortie du jeu de simulation de KRAFTON, que vous soyez impatient de poser les mains dessus ou que vous ne sachiez pas encore si vous allez l'acheter, nous vous proposons, dans ce qui suit, un résumé de tout ce qu'il faut savoir à propos d'inZOI
, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay ou encore les plateformes visées.
Date de sortie d'inZOI
Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons que la sortie en accès anticipé d'inZOI est fixée au 28 mars 2025
. Initialement, le jeu de simulation de KRAFTON, qui est perçu par beaucoup comme un concurrent de taille aux Sims, devait débarquer à la fin de l'année 2024. Toutefois, en novembre dernier, les développeurs avaient annoncé un report de quelques mois, afin d'« offrir à inZOI le meilleur lancement possible
».
Quelle(s) plateforme(s) de jeu pour inZOI ?
Étant donné que KRAFTON a pris la décision de sortir son jeu de simulation en accès anticipé, inZOI débarquera, en mars 2025, sur PC
(notamment sur la plateforme de Valve, Steam). Vous pouvez retrouver les configurations PC ici
.D'après les dernières informations connues, les développeurs travaillent également sur des versions PS5 et Xbox Series d'inZOI
. Néanmoins, ces portages ne possèdent pas encore de date ni même de fenêtre de sortie. KRAFTON n'a aucunement mentionné de versions PS4 et Xbox One, à l'heure actuelle. Il y a, d'ailleurs, de grandes chances que le studio décide de laisser la précédente génération de consoles de côté afin d'offrir une expérience digne de ce nom sur la dernière machine de PlayStation et celle de Microsoft.
inZOI, qu'est-ce que c'est ?
Comme mentionné précédemment, inZOI est rangé dans la catégorie des jeux de simulation de vie
. Développé sous Unreal Engine 5, le titre invite les joueurs et les joueuses à créer leur(s) propre(s) personnage(s), dits « Zois », et leur faire vivre « une vie de rêve
». La page Steam du soft offre une belle description d'inZOI
, et donc de ce qui attend les joueurs sur le titre de KRAFTON :
inZOI est un jeu de simulation de vie où vous pouvez façonner chaque détail de votre monde pour donner vie à des histoires et à des expériences uniques. Comme dans le monde réel, vous pouvez poursuivre une carrière pour gagner votre vie, établir des relations approfondies par le biais d'interactions significatives et vous plonger dans une communauté entièrement simulée où chaque personnage agit en toute liberté. Découvrez des événements inattendus et explorez la gamme complète d'émotions que la vie peut offrir. Avec inZOI, nous espérons faire passer le message que la vie elle-même est un cadeau et que chaque parcours a une signification qui lui est propre.
Des informations sur le gameplay d'inZOI
inZOI étant un jeu de simulation de vie, les possibilités en termes de gameplay seront importantes sur le titre de KRAFTON
, et ce, dans le but d'être le plus proche possible de notre réalité. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront faire en sorte que leur Zoi commande de la nourriture, se lance dans une carrière, conduise une voiture, commette des crimes (vol, etc.), réalise des activités de groupe (karaokés, et autres) ou encore interagisse avec un fantôme, pour ne citer que ces quelques exemples.
D'ailleurs, en ce qui concerne la présence de fantômes, l'équipe de développement a précisé que la communauté devra composer avec une barre de karma, qui est influencée par les actions du personnage. D'autres créatures paranormales et/ou fantastiques seront ajoutées par la suite. Effectivement, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à voir débarquer plusieurs nouveautés, après la sortie en accès anticipé d'inZOI
. Par exemple, les carrières culinaires, les animaux de compagnie et les stations-services opérationnelles arriveront après son lancement sur PC. Sans oublier, un éditeur de mods.
Côté fonctionnalités, KRAFTON a indiqué, par le passé, qu'inZOI proposera un système de sauvegarde automatique
, qui pourra se montrer utile en cas de mort d'un Zoi, mais aussi une météo dynamique. Ajoutons à cela le fameux outil de création de personnages
, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et qui se veut hyper réaliste, et un mode construction
.
À quel prix sera vendu inZOI ?
Concernant le prix, KRAFTON l'a révélé peu avant la sortie. Le simulateur de vie ne sera pas gratuit, et vendu lors de son accès anticipé pour une somme d'environ 40 euros. Un prix raisonnable, mais qui devrait en frustrer quelques-uns.
Rendez-vous donc le 28 mars 2025 pour découvrir le jeu de simulation de vie de KRAFTON, inZOI
, sur PC.
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