inZOI : Quelle ville choisir entre Bliss Bay ou Dowon ?

Deux villes sont disponibles pour l'accès anticipé d'inZOI, Bliss Bay et Dowon. Nous vous donnons tous les détails de ces deux lieux pour bien choisir la ville dans laquelle vous allez pouvoir jouer.
Lorsque vous aurez fini de créer votre personnage et votre famille, ce qui peut prendre relativement longtemps dans inZOI
, le jeu vous demandera un ultime choix avant de vous lancer dans le grand bain : sélectionner votre ville
. À l'occasion de la sortie de l'accès anticipé, trois villes s'offrent à vous : Bliss Bay, Dowon et Cahaya
, mais cette dernière ne sera disponible que plus tard dans l'année.
Si vous n'arrivez pas à vous décider, nous vous aidons avec quelques informations supplémentaires.
Choisir sa ville entre Bliss Bay et Dowon
Les deux villes ont évidemment des différences, notamment d'un point de vue environnemental, de l'architecture et de l'ambiance. Votre choix pourra donc s'arrêter selon vos goûts, mais pas que, comme nous allons le voir.
Choisir Bliss Bay
Bliss Bay
est typiquement une ville inspirée de la côte ouest-américaine, avec une belle plage ensoleillée, riche en activités, des terrains de sport et de jolies maisons individuelles.
Vous pourrez notamment découvrir un parc d'attractions, un café, des terrains de sport (basket, musculation...), des fast foods ou encore une galerie d'art, pour ne citer que cela. L'ambiance y est relaxante.
- Les métiers possibles sont les suivants
- Travailler au parc d'attractions
- Dans un magasin de surf
- Dans un magasin de meubles
- Au Fast food
Choisi Dowon
L'ambiance à Dowon
est drastiquement différente, puisque l'inspiration provient d'une grande ville sud-coréenne, où les gratte-ciel dominent tout. L'architecture est plus moderne, et les activités légèrement différentes.
Vous y trouverez un karaoké, un cybercafé, un magasin de mode... Côté métier, là aussi notons quelques différences :
- Possibilité de devenir pompier
- De travailler dans un kombini
- Dans une entreprise K-Pop
- Dans un restaurant
Quelle ville choisir dans inZOI ?
Finalement, le choix ne dépendra que de vos envies
. Vous préférez une ambiance à l'américaine ? Choisissez Bliss Bay
. Vous préférez les métiers proposés par Dowon
? Optez pour cette ville.
Il faudra faire selon vos préférences, mais dans tous les cas, vous pourrez profiter de toutes les fonctionnalités d'inZOI
, quel que soit le choix de votre ville. Et si vous avez des envies d'ailleurs, vous pourrez toujours recréer un personnage, et faire d'autres choix, pour voir ce que le jeu vous réserve.
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