inZOI : Quelle ville choisir entre Bliss Bay ou Dowon ?

Deux villes sont disponibles pour l'accès anticipé d'inZOI, Bliss Bay et Dowon. Nous vous donnons tous les détails de ces deux lieux pour bien choisir la ville dans laquelle vous allez pouvoir jouer.

Choisir sa ville entre Bliss Bay et Dowon

Choisir Bliss Bay

Les métiers possibles sont les suivants Travailler au parc d'attractions Dans un magasin de surf Dans un magasin de meubles Au Fast food



Choisi Dowon

Possibilité de devenir pompier

De travailler dans un kombini

Dans une entreprise K-Pop

Dans un restaurant

Quelle ville choisir dans inZOI ?

Lorsque vous aurez fini de créer votre personnage et votre famille, ce qui peut prendre relativement longtemps dans, le jeu vous demandera un ultime choix avant de vous lancer dans le grand bain :. À l'occasion de la sortie de l'accès anticipé, trois villes s'offrent à vous :, mais cette dernière ne sera disponible que plus tard dans l'année.Si vous n'arrivez pas à vous décider, nous vous aidons avec quelques informations supplémentaires.Les deux villes ont évidemment des différences, notamment d'un point de vue environnemental, de l'architecture et de l'ambiance. Votre choix pourra donc s'arrêter selon vos goûts, mais pas que, comme nous allons le voir.est typiquement une ville inspirée de la côte ouest-américaine, avec une belle plage ensoleillée, riche en activités, des terrains de sport et de jolies maisons individuelles.Vous pourrez notamment découvrir un parc d'attractions, un café, des terrains de sport (basket, musculation...), des fast foods ou encore une galerie d'art, pour ne citer que cela. L'ambiance y est relaxante.L'ambiance àest drastiquement différente, puisque l'inspiration provient d'une grande ville sud-coréenne, où les gratte-ciel dominent tout. L'architecture est plus moderne, et les activités légèrement différentes.Vous y trouverez un karaoké, un cybercafé, un magasin de mode... Côté métier, là aussi notons quelques différences :Finalement,. Vous préférez une ambiance à l'américaine ?. Vous préférez les métiers proposés par? Optez pour cette ville.Il faudra faire selon vos préférences, mais dans tous les cas, vous pourrez profiter de toutes les fonctionnalités d, quel que soit le choix de votre ville. Et si vous avez des envies d'ailleurs, vous pourrez toujours recréer un personnage, et faire d'autres choix, pour voir ce que le jeu vous réserve.