MachineGames (Indiana Jones) annonce travailler sur « des choses plutôt cools »

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 18 février 2025 à 14h18
À la suite du succès d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, MachineGames a publié une offre d'emploi sur LinkedIn pour étoffer ses équipes et lancer de nouveaux projets « très intéressants ».
MachineGames (Indiana Jones) annonce travailler sur « des choses plutôt cools »
Les aventures du plus célèbre des archéologues ne sont pas terminées sur consoles. En effet, MachineGames travaille actuellement au développement d'une extension post-lancement pour Indiana Jones et le Cercle ancien, baptisée L'Ordre des Géants. Celle-ci est encore assez mystérieuse et peu d'informations ont été partagées à son sujet. Mais il est certain que MachineGames a débuté de nouvelles productions et recrute de nouveaux talents. 

Un nouveau jeu Indiana Jones en préparation chez MachineGames ?

MachineGames a récemment partagé une offre d'emploi sur le réseau social LinkedIn et un petit message. Dans cette publication, il est possible de lire que le studio prépare « des choses très intéressantes et nous souhaitons que davantage de personnes nous rejoignent dans ce nouveau chapitre de notre histoire ». En décembre dernier, le directeur-audio du studio affirmait que MachineGames travaillait déjà sur des projets qui n'avaient pas encore été officialisés. Mais cette nouvelle annonce confirme ce point.

Aucun nom n'a encore été dévoilé, mais plusieurs rumeurs évoquent d'autres jeux dans l'univers d'Indiana Jones. De plus, cette proposition aurait été validée par LucasFilm Games qui voit des opportunités « super intéressantes » dans d'éventuelles suites à Indiana Jones et le Cercle ancien. Cependant, ces informations sont encore de l'ordre de la spéculation et il n'y a aucune annonce officielle.

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En attendant la confirmation de ces éventuelles suites, le DLC L'Ordre des Géants est la prochaine grande aventure qui attend Indy. Nous vous tiendrons informés dès que de plus amples informations auront été partagées à son sujet, notamment son histoire et sa date de sortie.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

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