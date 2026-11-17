Si Indiana Jones et le Cercle ancien est un jeu acclamé par les critiques et les joueurs, il tranche radicalement avec les autres productions du studio Machines Games. Un détail a d'ailleurs donné du fil à retordre aux équipes.

Les habitués des productions de Machines Games savent que le studio aime les armes à feu. D'ailleurs, il s'agit d'un élément central dans tous les jeux de la saga Wolfenstein. Indiana Jones et le Cercle Ancien prend une direction très différente, s'opposant à ce qui fait l'ADN du studio. Si le titre est un succès, sa création a été un véritable casse-tête afin de proposer une aventure où le pistolet n'est utilisé qu'en dernier recours.

Mettre de côté les armes à feu pour se rapprocher de l'univers d'Indiana Jones

Invité du FRVR Podcast, le lead designer Jens Andersson a confié que la transition a été assez difficile pour les équipes en charge du projet. En effet, les développeurs étaient habitués à créer des jeux où les armes à feu ont un rôle central, ce qui implique un changement total dans la manière de concevoir cette aventure. Mais il y avait une autre crainte lors de la phase de développement, cette fois-ci liée aux joueurs.

Parce que les précédents jeux de Machine Games sont des FPS avec un arsenal spécifique, Jens Andersson pensant que les joueurs adopteraient les mêmes réflexes qu'avec un FPS classique en incarnant l'archéologue. Plusieurs systèmes et idées ont été évoqués, mais celle qui a été retenue est de transformer le plus d'objets improbables en armes.

Aussi insolite que cela puisse paraître, des objets atypiques comme un violon ou une tapette à mouche sont devenus des armes. Cela a tout changé et débloqué le développement du titre, lui donnant un style digne d'un film d'aventure.

L'improvisation comme élément central de cette aventure digne des salles obscures

Bien entendu, cette alternative n'a pas séduit l'ensemble des joueurs. Certains d'entre eux ont été frustrés de n'avoir accès qu'à des objets inappropriés pour se défendre face aux ennemis. Mais au final, ce pari s'est avéré gagnant pour Machine Games. Jens Andersson estime que la plupart des joueurs ont préféré cette approche, car elle s'éloigne des FPS traditionnels et vous met davantage dans la peau du célèbre aventurier.

Rappelons qu'Indiana Jones et le Cercle ancien est jouable dès à présent sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et Nintendo Switch 2