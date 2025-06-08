Indiana Jones et le Cercle Ancien en dit plus sur son DLC, avec une date de sortie

Après son arrivée sur PS5, Indiana Jones et le Cercle Ancien continue son histoire, avec l'annonce du DLC pour la rentrée.
Indiana Jones et le Cercle Ancien
est sorti sur PS5 il y a quelques semaines, et a su séduire les joueurs de cette plateforme. Bonne nouvelle, les aventures de notre archéologue préféré vont continuer d'ici peu, avec la sortie du DLC
. Nous avons plus de détails, et surtout une date de sortie
.
Date de sortie du DLC L'Ordre des Géants d'Indiana Jones
Moins d'un an après la sortie d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, Bethesda annonce son DLC. L'Ordre des Géants a effectivement fait une apparition lors du Xbox Games Showcase
, dans le but de dévoiler de nouvelles images, mais surtout sa date de sortie : le 4 septembre prochain.
Tous les joueurs pourront l'acheter pour la somme de 34,99 €, tandis que ceux ayant l'édition Premium le recevront automatiquement, évidemment. Une somme assez élevée pour un DLC, il y a donc fort à parier pour que le contenu soit conséquent.
Partez à la rencontre des géants
Dans cette nouvelle aventure, qui se déroule pendant les événements du jeu, vous plongerez dans l'histoire de l'Ordre des nephilims, les géants du jeu de base
.
En plus de croiser de nouveaux personnages, vous visiterez de nouveaux lieux spectaculaires, notamment à Rome, offrant surtout de nouvelles énigmes à résoudre. Rendez-vous le 4 septembre, sur PC, Xbox Series, mais aussi PS5
.
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