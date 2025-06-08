Indiana Jones et le Cercle Ancien en dit plus sur son DLC, avec une date de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 juin 2025 à 20h20
Après son arrivée sur PS5, Indiana Jones et le Cercle Ancien continue son histoire, avec l'annonce du DLC pour la rentrée.
Indiana Jones et le Cercle Ancien en dit plus sur son DLC, avec une date de sortie
Indiana Jones et le Cercle Ancien est sorti sur PS5 il y a quelques semaines, et a su séduire les joueurs de cette plateforme. Bonne nouvelle, les aventures de notre archéologue préféré vont continuer d'ici peu, avec la sortie du DLC. Nous avons plus de détails, et surtout une date de sortie.

Date de sortie du DLC L'Ordre des Géants d'Indiana Jones

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Moins d'un an après la sortie d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, Bethesda annonce son DLC. L'Ordre des Géants a effectivement fait une apparition lors du Xbox Games Showcase, dans le but de dévoiler de nouvelles images, mais surtout sa date de sortie : le 4 septembre prochain.

Tous les joueurs pourront l'acheter pour la somme de 34,99 €, tandis que ceux ayant l'édition Premium le recevront automatiquement, évidemment. Une somme assez élevée pour un DLC, il y a donc fort à parier pour que le contenu soit conséquent.

Partez à la rencontre des géants

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Dans cette nouvelle aventure, qui se déroule pendant les événements du jeu, vous plongerez dans l'histoire de l'Ordre des nephilims, les géants du jeu de base

Miniature vidéo

En plus de croiser de nouveaux personnages, vous visiterez de nouveaux lieux spectaculaires, notamment à Rome, offrant surtout de nouvelles énigmes à résoudre. Rendez-vous le 4 septembre, sur PC, Xbox Series, mais aussi PS5.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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