Indiana Jones et le Cercle Ancien : Vous pourrez adapter la difficulté de certains aspects du jeu

Pour offrir aux explorateurs une aventure plus riche en action ou en réflexion, MachineGames a développé deux modes de difficultés distincts pour Indiana Jones et le Cercle Ancien.
Indiana Jones et le Cercle Ancien
sera disponible à partir du 9 décembre 2024 sur PC et Xbox Series. S'il est très attendu, il a déjà dévoilé de nombreux détails concernant son contenu. D'ailleurs, pour retranscrire au mieux l'épopée vécue par le plus célèbre des archéologues, MachineGames a souhaité diversifier autant que possible le gameplay du titre
.
Dans la peau d'Indy, les joueurs devront être discrets, résoudre des énigmes et parfois faire parler les poings. Mais pour combler le plus grand nombre, deux difficultés séparées seront disponibles en jeu.
Faciliter les énigmes ou les combats dans Indiana Jones et le Cercle Ancien, c'est possible
Via une interview accordée au magazine MinnMax, Jens Anderson (direction de la conception sur le projet) a donné des précisions sur ce choix de difficulté. Les développeurs ont imaginé une difficulté Aventure, faisant la part belle aux énigmes techniques mais proposant des combats plus simples
. Mais pour les amateurs de films d'action, la difficulté éponyme proposera davantage de combats rythmés et moins de casse-têtes
.
Lors de cet entretien, Jens Anderson a précisé que ces difficultés sont bien séparées, permettant à celles et ceux qui le souhaitent de passer de l'une à l'autre
à tout moment. En complément, il a indiqué qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien ne possède pas de mode Photo
. Même si le célèbre explorateur a bien un appareil dans sa panoplie de voyage, il ne permettra pas de faire de belles captures ou des selfies.
Enfin, Indiana Jones et le Cercle Ancien est le jeu le plus long et le plus vaste jamais développé par MachineGames. Mais donnera-t-il l'impression d'être le héros d'un film d'aventure ? Réponse le 9 décembre prochain sur PC et Xbox Series. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander pour obtenir différents bonus
. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose également, avec une petite réduction :
- PC
- Édition Standard → 52,39 € au lieu de 70 €, soit 25 % de réduction.
- Édition Premium → 74,59 € au lieu de 100 €, soit 25 % de réduction.
commentaire (0)