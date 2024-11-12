Indiana Jones et le Cercle Ancien présente largement son gameplay

À moins d'un mois de la sortie de ce fameux Indiana Jones et le Cercle Ancien, Bethesda et MachineGames ont présenté plus amplement son gameplay, mais aussi son histoire.
Annoncé il y a trois heures, par le biais d'un simple teaser, Indiana Jones et le Cercle Ancien
aura mis longtemps avant de se dévoiler aux yeux de ses futurs joueurs, mais les choses se sont logiquement accélérées ces derniers mois. Alors que nous sommes dans la dernière ligne droite avant la grande sortie, prévue début décembre, les développeurs ont publié une quinzaine de minutes de gameplay
, pour mieux contextualiser l'histoire, et permettre de nous montrer à quelle aventure s'attendre.
15 minutes de gameplay pour Indiana Jones et le Cercle Ancien
Tout commencera en 1937 (l'histoire se déroule entre les films 2 et 3 de la saga
), lorsque le professeur Jones est réveillé par un cambrioleur, ce qui découlera ensuite vers l'aventure du jeu : la quête de précieuses reliques, avec l'objectif de les trouver avant les nazis.
Évidemment, qui dit jeu Indiana Jones, dit recherche d'indices et résolution de puzzles et/ou petits défis pour obtenir toutes les informations nécessaires, bien que « le focus de ce jeu reste l'aventure
». Côté combat, ce titre nous promet de nombreux affrontements au corps-à-corps, mais n'oubliera pas que l'archéologue est également habile avec une arme à feu, ou son célèbre fouet
.
Côté infiltration, qui reste la clé, pas sûr que le gameplay soit ultra intéressant, comme nous pouvons le voir dans les différentes séquences, tandis que la « pensée » d'Indy, qui donnera des indices lorsque le joueur semble bloqué, pourrait frustrer la communauté. Cerise sur la gâteau pour les amateurs de VF, notre cher Richard Darbois sera de la partie.
Quoi qu'il en soit, les amoureux de la licence et du personnage seront ravis de le retrouver, dès le 9 décembre sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass
. Il sortira sur PS5 durant le printemps 2025
. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander pour obtenir différents bonus
.
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