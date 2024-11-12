Indiana Jones et le Cercle Ancien présente largement son gameplay

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 novembre 2024 à 11h07
À moins d'un mois de la sortie de ce fameux Indiana Jones et le Cercle Ancien, Bethesda et MachineGames ont présenté plus amplement son gameplay, mais aussi son histoire.
Indiana Jones et le Cercle Ancien présente largement son gameplay
Annoncé il y a trois heures, par le biais d'un simple teaser, Indiana Jones et le Cercle Ancien aura mis longtemps avant de se dévoiler aux yeux de ses futurs joueurs, mais les choses se sont logiquement accélérées ces derniers mois. Alors que nous sommes dans la dernière ligne droite avant la grande sortie, prévue début décembre, les développeurs ont publié une quinzaine de minutes de gameplay, pour mieux contextualiser l'histoire, et permettre de nous montrer à quelle aventure s'attendre.

15 minutes de gameplay pour Indiana Jones et le Cercle Ancien

Tout commencera en 1937 (l'histoire se déroule entre les films 2 et 3 de la saga), lorsque le professeur Jones est réveillé par un cambrioleur, ce qui découlera ensuite vers l'aventure du jeu : la quête de précieuses reliques, avec l'objectif de les trouver avant les nazis.

Évidemment, qui dit jeu Indiana Jones, dit recherche d'indices et résolution de puzzles et/ou petits défis pour obtenir toutes les informations nécessaires, bien que « le focus de ce jeu reste l'aventure ». Côté combat, ce titre nous promet de nombreux affrontements au corps-à-corps, mais n'oubliera pas que l'archéologue est également habile avec une arme à feu, ou son célèbre fouet
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Côté infiltration, qui reste la clé, pas sûr que le gameplay soit ultra intéressant, comme nous pouvons le voir dans les différentes séquences, tandis que la « pensée » d'Indy, qui donnera des indices lorsque le joueur semble bloqué, pourrait frustrer la communauté. Cerise sur la gâteau pour les amateurs de VF, notre cher Richard Darbois sera de la partie.

Miniature vidéo

Quoi qu'il en soit, les amoureux de la licence et du personnage seront ravis de le retrouver, dès le 9 décembre sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass. Il sortira sur PS5 durant le printemps 2025. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander pour obtenir différents bonus.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Machine Games a développé Indiana Jones car il partage ce point commun avec Wolfenstein
Indiana Jones 16 avril 2026

Machine Games a développé Indiana Jones car il partage ce point commun avec Wolfenstein

Travailler sur Indiana Jones et le Cercle Ancien était une évidence pour Machine Games. Pourtant, ce ne sont pas les films ou l'aura du personnage qui ont inspiré les équipes… mais les méchants.
Game Pass : Les jeux qui arrivent en décembre 2025, il y a du très bon
Indiana Jones 02 décembre 2025

Game Pass : Les jeux qui arrivent en décembre 2025, il y a du très bon

Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de décembre 2025.
Indiana Jones et le Cercle Ancien va s'offrir une fonctionnalité attendue et d'autres nouveautés
Indiana Jones 10 octobre 2025

Indiana Jones et le Cercle Ancien va s'offrir une fonctionnalité attendue et d'autres nouveautés

Bethesda et Machine Games ont prévu de déployer une nouvelle mise à jour sur Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui apportera divers nouveaux éléments, dont une fonctionnalité appréciée.

commentaire (0)