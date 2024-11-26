Indiana Jones et le Cercle Ancien parle déjà de son DLC, qui proposera une expérience unique

Le prochain jeu de Machine Games est sur le point de sortir, et les développeurs teasent déjà l'avenir d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, avec les informations sur son premier DLC.
Indiana Jones et le Cercle Ancien
est le gros jeu de la fin d'année, surtout du côté de chez Microsoft, puisqu'il s'agit d'une exclusivité Xbox. Le titre est très attendu, et devrait attirer l'attention de nombreux joueurs, à condition que la qualité soit présente.
Mais en attendant, les développeurs, Machine Games, teasent le contenu à venir, notamment au sujet du premier DLC, qui promet un lien fort avec l'histoire
.
Un DLC axé sur l'histoire et la narration
Nous savons déjà qu'au moins un DLC (inclut dans l'édition Premium), est prévu, du nom de l'Ordre des Géants
. Bien que les détails restent limités, Axel Torvenius, directeur créatif du jeu, a donné quelques indices sur le contenu à venir lors d'une interview récente avec MinnMax.
Ce dernier décrit l'Ordre des Géants comme une « expérience unique fortement axée sur la narration
», parfaitement intégrée à la campagne principale, dans la continuité de celle-ci. Pour l'instant, aucune information sur la durée ou la date de sortie de cette extension n'a été révélée. Machine Games devrait partager davantage de détails une fois le jeu lancé
.
Cet Indiana Jones et le Cercle Ancien est présenté comme le titre « le plus grand et le plus long
» du studio, il promet une immersion complète dans l'univers de l'aventurier emblématique. Cependant, nous avons appris qu'il ne possédera malheureusement pas de mode Photo, une fonctionnalité pourtant souvent attendue dans ce type d'aventures cinématiques.
Quoi qu'il en soit, les amoureux de la licence et du personnage seront ravis de le retrouver, dès le 9 décembre sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass
. Il sortira sur PS5 durant le printemps 2025
. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander pour obtenir différents bonus
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