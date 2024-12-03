Indiana Jones et le Cercle Ancien : L'interprète d'Indy aurait pu être très différent

Si un célèbre acteur et comédien de doublage américain incarne le héros d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, il a d'abord été opposé à ce projet pour une raison étonnante.
Le 9 décembre prochain, les aventuriers de tous âges vont pouvoir incarner le plus célèbre des archéologues dans Indiana Jones et le Cercle Ancien
. Si Harrison Ford est indissociable du rôle, l'acteur n'a pas enregistré les nombreux dialogues du titre de MachineGames. Ce sont donc des acteurs et comédiens de doublage qui prêtent leur voix à Indy.
Dans la version française, vous pourrez entendre le comédien de doublage Richard Darbois, voix officielle d'Harrison Ford, mais également de Richard Gere, de Buzz l'Éclair et du Génie dans Aladdin. Mais dans la version anglaise, c'est l'acteur Troy Baker qui incarne Indiana Jones
. Pourtant, cette figure bien connue dans le monde du jeu vidéo a bien failli ne jamais participer à cette aventure épique.
Une voix emblématique dans Indiana Jones et le Cercle Ancien
Si vous avez l'habitude de jouer aux jeux vidéo en version anglaise, vous avez sûrement déjà entendu la voix de Troy Baker. En effet, il a déjà incarné Samuel « Sam » Drake dans la saga Uncharted, Higgs dans Death Stranding, Pagan Min dans Far Cry 4 ou encore Joel Miller dans The Last of Us Part
. C'est donc tout naturellement à lui que pense Tom Keegan (Performance director sur Indiana Jones et le Cercle Ancien) pour incarner le docteur Jones. Mais Troy Baker a refusé une première fois le rôle quand il lui a été proposé.
Dans une interview donnée au média américain GamesRadar
, il a expliqué avoir « d'abord refusé le rôle d'Indiana Jones parce que, à vrai dire, j'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur. Heureusement, Tom Keegan a vu au-delà de mes insécurités et m'a encouragé à m'enregistrer pour ce rôle.
» D'ailleurs, l'acteur a aussi révélé que la concurrence était féroce, car le studio avait reçu plus de 1000 candidatures pour la voix d'Indiana Jones.
Cependant, Troy Baker a décroché le rôle car il a découvert que MachinesGames (le développeur du titre) ne recherchait pas un imitateur ou une personne ayant le même timbre de voix qu'Harrison Ford. Ils recherchaient un acteur capable d'incarner l'archéologue de la manière la plus authentique possible
. Son intérêt pour le projet a d'ailleurs été renforcé quand les équipes lui ont envoyé le scénario du jeu. Il a alors affirmé « qu'au moment où ils ont fini de me faire découvrir l'histoire, j'étais plus qu'enthousiaste. Je suis passée de 'j'espère que je vais décrocher ce poste' à 'j'en ai vraiment, vraiment envie' ».
L'histoire d'Indiana Jones et le Cercle Ancien s'est d'ailleurs dévoilée un peu plus le 2 décembre avec la publication de l'ultime trailer du titre. Pour rappel, Indiana Jones et le Cercle Ancien
arrive sur Xbox Series ainsi que sur PC. Dès le jour de sa sortie, le titre de Machine Games et Bethesda intégrera le catalogue du Game Pass. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander pour obtenir différents bonus
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