Indiana Jones et le Cercle Ancien : Heure de sortie en France

Peu avant le grand lancement d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, les développeurs ont révélé l'heure de sortie en France, que ce soit pour l'accès anticipé ou la sortie mondiale, afin que tout le monde soit prêt le plus tôt possible.
Après une longue attente, puisque Indiana Jones et le Cercle Ancien
a été annoncé il y a près de quatre ans, et est resté silencieux un long moment, le titre de Machine Games est sur le point de voir le jour. Jeu d'action où il faudra à la fois explorer et venir à bout des énigmes, il bénéficie de l'aura de la licence pour attirer l'attention, d'autant plus que nous retrouvons les traits de l'acteur Harrison Ford, mais aussi en VF la voix du personnage, le célèbre Richard Darbois.
Étant donné l'attente, une grande partie des joueurs se demande à quelle heure sortira Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PC et Xbox Series, en France
.
Heure de sortie d'Indiana Jones et le Cercle Ancien en France
L'heure de sortie est très importante, puisqu'il s'agit du moment à partir duquel il vous sera possible de lancer Indiana Jones et le Cercle Ancien
pour la première fois. Bien que certains studios proposent des heures de sorties disparates, Microsoft, Bethesda et Machine Games ont fait le choix ici de sortir Indiana Jones et le Cercle Ancien à la même heure, quelle que soit la plateforme.
Ainsi, selon les informations partagées sur les réseaux sociaux, il sera possible d'y jouer dès 1h, heure française, ce lundi 9 décembre sur PC et Xbox Series
.
Pour faire bref, voici le planning :
- PC → 1h00, le 9 décembre
- Xbox Series → 1h00, le 9 décembre
Heure de sortie de l'accès anticipé d'Indiana Jones et le Cercle Ancien
Concernant l'accès anticipé, sachez que l'heure de sortie est exactement la même, selon les plateformes. La seule différence est que Indiana Jones et le Cercle Ancien sera jouable dès le 6 décembre
. Si vous ne savez pas comment l'obtenir, nous vous expliquons le fonctionnement de l'accès anticipé d'Indiana Jones et le Cercle Ancien dans cet article
.
Indiana Jones et le Cercle Ancien est un jeu d'action narratif, qui proposera plusieurs heures de cinématiques, dans le but de plonger les joueurs dans cette nouvelle histoire. Côté timeline, nous nous retrouverons entre le deuxième et troisième film
. Une sortie sur PS5 est également prévue pour 2025.
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