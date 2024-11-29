Indiana Jones et le Cercle Ancien accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

Certaines personnes de la communauté peuvent jouer en avance à Indiana Jones et le Cercle Ancien. Si vous désirez en faire partie, sachez que nous vous expliquons comment profiter de l'accès anticipé du titre de Machine Games et Bethesda.
Indiana Jones et le Cercle Ancien
est assez attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui ont apprécié les œuvres cinématographiques mettant en scène l'un des aventuriers les plus célèbres du 7ème
Art. Comme beaucoup d'autres jeux, Indiana Jones et le Cercle Ancien
va profiter d'un accès anticipé
, permettant ainsi aux joueurs et aux joueuses de le découvrir avec quelques jours d'avance.
Il se peut que vous désiriez en profiter, mais que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi, nous vous indiquons comment profiter de l'accès anticipé d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, et donc comment y jouer en avance
.
Comment jouer en avance à Indiana Jones et le Cercle Ancien grâce à l'accès anticipé ?
Si vous souhaitez parcourir Indiana Jones et le Cercle Ancien avant tout le monde, et ce, grâce à l'accès anticipé
, cela est possible, mais à une condition.
En effet, pour bénéficier de l'accès anticipé d'Indiana Jones et le Cercle Ancien et donc y jouer plusieurs jours en avance
, il est impératif d'acheter des éditions bien spécifiques. Pour être plus précis, en précommandant l'édition Premium ou bien Collector du titre de Machine Games, vous pourrez profiter de l'accès anticipé d'Indiana Jones et le Cercle Ancien
. Rappelons, d'ailleurs, que l'accès anticipé
permet de jouer à Indiana Jones et le Cercle Ancien
dès le 6 septembre 2024, soit avec trois jours d'avance, selon les informations partagées.
Évidemment, les éditions Premium et Collector d'Indiana Jones et le Cercle Ancien
ne comportent pas seulement les trois jours d'accès anticipé
et contiennent d'autres éléments, listés dans le tableau ci-dessous :
|Avantages
|Premium
|Collector
|Indiana Jones et le Cercle Ancien
|Oui
|Oui
|3 jours d'accès anticipé
|Oui
|Oui
|DLC narratif Indiana Jones et le Cercle Ancien : L'Ordre des Géants
|Oui
|Oui
|Artbook numérique
|Oui
|Oui
|Tenue du Temple maudit
|Oui
|Oui
|Réplique de la relique Faiseur du tout avec code de jeu
|Non
|Oui
|Globe Cercle Ancien de 28 cm à compartiment caché
|Non
|Oui
|Nouveau journal d'aventure
|Non
|Oui
|SteelBook géant
|Non
|Oui
Selon les informations partagées par Bethesda, l'accès anticipé d'Indiana Jones et le Cercle Ancien
débutera à 01h00 (heure française), le 6 décembre 2024.
Rappelons, pour terminer, qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien
arrive sur Xbox Series ainsi que sur PC. Dès le jour de sa sortie, le titre de Machine Games et Bethesda intégrera le catalogue du Game Pass. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander pour obtenir différents bonus
. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose également, avec une petite réduction :
- PC
- Édition Standard → 52,39 € au lieu de 70 €, soit 25 % de réduction.
- Édition Premium → 74,59 € au lieu de 100 €, soit 25 % de réduction.
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