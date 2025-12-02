Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en décembre 2025

Découvrez la liste complète des jeux qui quittent le catalogue du Game Pass, lors du mois de décembre 2025.
Tous les mois, le Game Pass
renouvelle son catalogue en accueillant de nouveaux jeux à destination du PC et des consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series). Malheureusement, certains quittent également le fameux service
. À ce propos, Microsoft a, récemment, dévoilé les jeux qui arrivent dans le Game Pass en décembre 2025 ainsi que ceux qui ne seront plus disponibles dans les semaines à venir
.
Les jeux sortants du Game Pass en décembre 2025
Comme annoncé par Microsoft, notamment via une publication sur le compte Twitter/X Xbox Game Pass, plusieurs jeux, AAA et/ou indépendants, quitteront le Game Pass au cours du mois de décembre 2025
. Ainsi, et sans plus attendre, découvrez la liste des titres qui sortiront prochainement des catalogues du Game Pass
:
- Le 15 décembre 2025 :
- Mortal Kombat 11 (Cloud, Console et PC)
- Still Wakes the Deep (Cloud, Console et PC)
- Wildfrost (Cloud, Console et PC)
- Le 31 décembre 2025 :
- Carrion (Cloud, Console et PC)
- Hell Let Loose (Cloud, Console et PC)
Nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de décembre 2025
, en ce qui concerne le catalogue du Game Pass
.
Qu'est-ce que le Game Pass ?
Le Game Pass
permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).
Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 26,99 € par mois.
commentaire (0)