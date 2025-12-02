Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en décembre 2025

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 décembre 2025 à 15h25
Découvrez la liste complète des jeux qui quittent le catalogue du Game Pass, lors du mois de décembre 2025.
Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en décembre 2025
Tous les mois, le Game Pass renouvelle son catalogue en accueillant de nouveaux jeux à destination du PC et des consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series). Malheureusement, certains quittent également le fameux service. À ce propos, Microsoft a, récemment, dévoilé les jeux qui arrivent dans le Game Pass en décembre 2025 ainsi que ceux qui ne seront plus disponibles dans les semaines à venir.

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Comme annoncé par Microsoft, notamment via une publication sur le compte Twitter/X Xbox Game Pass, plusieurs jeux, AAA et/ou indépendants, quitteront le Game Pass au cours du mois de décembre 2025. Ainsi, et sans plus attendre, découvrez la liste des titres qui sortiront prochainement des catalogues du Game Pass
  • Le 15 décembre 2025 :
    • Mortal Kombat 11 (Cloud, Console et PC)
    • Still Wakes the Deep (Cloud, Console et PC)
    • Wildfrost (Cloud, Console et PC)
  • Le 31 décembre 2025 : 
    • Carrion (Cloud, Console et PC)
    • Hell Let Loose (Cloud, Console et PC)
Miniature vidéo

Nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de décembre 2025, en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 26,99 € par mois.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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