Noël 2020 : Quels jeux PC choisir

Jeu indépendant découvert pendant Halloween,est un jeu de plateforme 3D où vous incarnez le fameux. Pour une fois, combattez le bien pour faire triompher le mal.est un jeu d'aventure qui ne paye pas de mine, mais qui sauratant les mécaniques de jeu vous seront familières de titres tels queou. Un univers tout aussi amusant qu'effrayant à découvrir même hors-saison.Notre partenaireUn des jeux les plus attendus de l'année puisqu'il signait également. Fort heureusement pour nous, il est également disponible sur PC par l'intermédiaire d' Epic Game est un action RPG à la troisième personne., vous devrez vous équiper des fameuses, armures sacrées, dans le but de reprendre le pouvoir et vaincre votre frère vous ayant trahi,. Plus d'informations concernant le titre dans notre test Notre partenaireL'arrivée desur PC s'est faite en toute simplicité pour un jeu qui méritait une attention plus poussée. Il s'agit d'une expérience en solo au cœur d'un monde déchu. Vous incarnez l'un de ses habitantsen tentant d'en découvrir un peu plus sur le passé et ce qui l'y relie. Des combats tous aussi virulents quesont à attendre au détour de ce titre. Un univers haut en couleur, mais également, vous attend dans. Aurez-vous le courage de vous battre et survivre jusqu'à la fin ?Notre partenaireQuoi de mieux pour Noël que de faire la connaissance d'un couple et de leur histoire de vie renouvelée ?, Haven sait jouer avec vos sentiments puisqu'il nous place au cœur d'une histoire sentimentale. Prenez part à l'aventure de cescherchant à refaire leur vie au sein d'un monde inconnu. Combattez, vivez, mangez et récoltez des ressources ensemble. Une vie tout aussi atypique que féérique, bien que parfois dangereuse.Notre partenaireIl ne s'agit pas du jeu de l'année et nous avions relevé de nombreux défauts à. Toutefois, il mérite notre attention de par le gameplay et ladont il fait preuve. Accompagné d'un style de jeu rapide et visuellement réussi, prenez part à l'aventure d'une, accompagnée de, dans le but d'affronter les ténèbres au cœur d'une île mystique, où, beaucoup d'autres semblent avoir péri. Combinezpour des déplacements fluides et parfois majestueux.Nous avons affaire ici à un tout autre style de jeu qui peut, également, accueillir de la coopération. Les univers trop sérieux ainsi que les histoires tristes ou cruelles ne sont pas de votre goût ? Arrêtez tout !est la bouffée d'air frais qu'il vous fallait. Découvrez un monde étrange et dérangé à la faune et prenez le temps de découvrir ce qu'il cache. Un environnement aussi absurde qu'atypique pour un protagoniste qui ne manque pas de courage et d'humour. Aurez-vous la foi d'aller jusqu'au bout et faire partager votre expérience au monde qui vous attend ?Notre partenaireQue vous soyez un adepte ou simple initié, impossible de ne pas connaître la série des, bien souvent récompensée pour sa difficulté et son environnement aussi obscur que poignant. Le style de jeu devient rapidement viral pour les joueurs à la recherche d'une référence en termes de difficulté. Depuis, de nombreuxont vu le jour et espérant réussir l'exploit de détrôner les. Bien souvent égalé, mais jamais dépassé, les joueurs continuent d'apprécier et de découvrir du contenu à la hauteur de leurs attentes.est l'un d'entre eux en proposant un univers sombre, dangereux et élitiste. Il est également intéressant de noter que l'équipe de développementcompte pas moins dePlus d'infos sur le titre dans notre articleNotre partenaireCette liste tend à penser queétait remplie de jeux à l'ambiance sombre et sanglante.ne fait pas faux bond en profitant d'une direction artistique bien connue, mais. Pour mettre en avant le côté sanguinaire et violent du titre, il se voit sortir enavec comme seule couleur active, le rouge.est un jeu de stratégie au tour par tour où la mort n'est que le commencement d'une nouvelle vie. Prenez place dans ce monde délabré et combattez les engeances démoniaques en tâchant de faire des choix judicieux pour éviter d'avoirNotre partenaireL'un des meilleurs jeux de cette fin d'année. Dans, partez aux confins de lapour suivre l'histoire de, une porteuse de bouclier vouée à un bien trop grand destin. Avec un monde coloré et presque cartoon, découvrez ou redécouvrez la mythologie, les dieux, héros et histoires de ces temps.qui sera à l'appréciation de chacun, le titre vous proposera de nombreuses heures de jeu au cœur d'une histoire captivante et pleine de rebondissements. Plus d'informations dans notre article test Notre partenaireN'hésitez pas à laisser en commentaire le jeu qui vous semble le plus intéressant à ajouter à cette liste pour les cadeaux de fin d'année. Nous pourrions éventuellement mettre cette liste à jour.