Immortals Fenyx Rising : La suite ne pourrait arriver qu'en 2025

PC Édition Standard → 14,17 € au lieu de 59,99 €, soit 76 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 17,93 € au lieu de 69,99 €, soit 74 % de réduction. Édition Gold → 31,99 € au lieu de 99,99 €, soit 68 % de réduction.

Nintendo Switch

Édition Standard → 12,49 € au lieu de 59,99 €, soit 79 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À sa sortie officielle,avait su conquérir le cœur des joueurs et des joueuses, mais aussi de la presse spécialisée. En effet, le titre d'Ubisoft avait reçu de bonnes notes et de bonnes critiques, dans l'ensemble. D'ailleurs, un deuxième opus pourrait débarquer dans les prochaines années.Pour rappel, en mars dernier, l'insider Tom Henderson avait déclaré, dans un article sur Xfire, qu'Ubisoft était satisfait des résultats et des performances d'Immortals Fenyx Rising. Ainsi, une suite serait prévue. D'ailleurs, c'est Ubisoft Quebec qui serait aux commandes et le titre serait déjà entré en phase de pré-production.Cette suite d'Immortals Fenyx Rising refait parler d'elle, aujourd'hui. Jeff Grubb a, récemment, apporté quelques informations concernant ce deuxième opus, dans le dernier épisode de Game Mess . Selon les propos de l'insider, le projet « n'est pas une suite à proprement parler, mais plutôt un spin-off » et devrait profiter d'un reboot visuel, afin de moins ressembler à. Par ailleurs, d'après les informations partagées et la source de Jeff Grubb, ce deuxième opus pourrait, « peut-être », arriver en 2025.Néanmoins, nous vous invitons tout de même à prendre ces informations avec de grosses pincettes. Ubisoft n'a pas communiqué quant à ce possible spin-off ou suite d'Immortals Fenyx Rising. Il est donc préférable d'attendre une communication officielle de la part du studio, pour connaître le fin mot de cette histoire.Pour rappel, Immortals Fenyx Rising est disponible PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous désirez vous plonger dans l'aventure, sachez que vous pouvez vous procurer Immortals Fenyx Rising, tout en faisant de belles économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :