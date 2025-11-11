Ubisoft vous offre gratuitement ce très bon jeu pour une durée limitée, ne le manquez pas !



le 11 novembre 2025 à 14h33 Publié par Justine Manchuelle le 11 novembre 2025 à 14h33

Voilà une offre à ne pas manquer pour les passionnés de mythologie grecque ! Dans quelques jours, Ubisoft vous offrira un très bon jeu longtemps sous-estimé : Immortals Fenyx Rising. Découvrez comment le récupérer et en profiter.