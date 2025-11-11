Ubisoft vous offre gratuitement ce très bon jeu pour une durée limitée, ne le manquez pas !

Voilà une offre à ne pas manquer pour les passionnés de mythologie grecque ! Dans quelques jours, Ubisoft vous offrira un très bon jeu longtemps sous-estimé : Immortals Fenyx Rising. Découvrez comment le récupérer et en profiter.
Par le passé, Ubisoft a proposé des sessions de découverte gratuites pour permettre aux joueurs de tester un jeu complet avant de l'acheter. Ce fut par exemple le cas de Skull & Bones
, de Rainbow Six Siege ou encore de Riders Republic
.
Mais l'éditeur/développeur offre également de manière occasionnelle des jeux gratuits lors d'événements spéciaux. Le 13 novembre 2025, les plus réactifs pourront ainsi récupérer gratuitement un excellent jeu AAA aux accents mythologiques
.
Immortals Fenyx Rising offert aux joueurs pour les 5 ans du service Ubisoft Connect
En effet, Ubisoft Connect soufflera sa cinquième bougie dans quelques jours
. Pour cette occasion, l'éditeur vous fait un cadeau en vous proposant d'ajouter sans frais Immortals Fenyx Rising à votre collection
. Ce beau geste devrait combler les amoureux de mythologie grecque, d'humour, d'aventures en monde ouvert et de combats aériens.
Sorti en décembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, Immortals Fenyx Rising
vous raconte le destin de Fenyx, un mortel dont la mission est de terrasser le titan Typhon. L'épopée prend la forme d'une saga humoristique racontée par Zeus et Prométhée. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les caractéristiques de cette histoire mythologique dans notre test du titre.
Comment récupérer gratuitement le titre ?
Si vous souhaitez vous aussi incarner Fenyx et vivre cette aventure épique, c'est très simple. Il vous suffit de créer un compte ou de vous connecter à votre compte Ubisoft.
Puis rendez-vous sur le launcher Ubisoft Connect ou sur le site d'Ubisoft à partir du 13 novembre prochain. Réclamez simplement le jeu et il sera automatiquement ajouté à votre bibliothèque Ubisoft sans frais.
Cependant, il n'est pas précisé pendant combien de temps cette campagne de distribution sera active. Si vous êtes en quête d'un jeu gratuit ou de votre prochaine épopée, ne manquez surtout pas cette offre et connectez-vous dès le 13 novembre prochain !
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