Ubisoft vous offre gratuitement ce très bon jeu pour une durée limitée, ne le manquez pas !

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 novembre 2025 à 14h33
Voilà une offre à ne pas manquer pour les passionnés de mythologie grecque ! Dans quelques jours, Ubisoft vous offrira un très bon jeu longtemps sous-estimé : Immortals Fenyx Rising. Découvrez comment le récupérer et en profiter.
Ubisoft vous offre gratuitement ce très bon jeu pour une durée limitée, ne le manquez pas !
Par le passé, Ubisoft a proposé des sessions de découverte gratuites pour permettre aux joueurs de tester un jeu complet avant de l'acheter. Ce fut par exemple le cas de Skull & Bones, de Rainbow Six Siege ou encore de Riders Republic.

Mais l'éditeur/développeur offre également de manière occasionnelle des jeux gratuits lors d'événements spéciaux. Le 13 novembre 2025, les plus réactifs pourront ainsi récupérer gratuitement un excellent jeu AAA aux accents mythologiques

Immortals Fenyx Rising offert aux joueurs pour les 5 ans du service Ubisoft Connect 

immortal-fenyx-rising-1
En effet, Ubisoft Connect soufflera sa cinquième bougie dans quelques jours. Pour cette occasion, l'éditeur vous fait un cadeau en vous proposant d'ajouter sans frais Immortals Fenyx Rising à votre collection. Ce beau geste devrait combler les amoureux de mythologie grecque, d'humour, d'aventures en monde ouvert et de combats aériens. 

Sorti en décembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, Immortals Fenyx Rising vous raconte le destin de Fenyx, un mortel dont la mission est de terrasser le titan Typhon. L'épopée prend la forme d'une saga humoristique racontée par Zeus et Prométhée. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les caractéristiques de cette histoire mythologique dans notre test du titre. 

À lire également

Immortals Fenyx Rising : une épopée historique mais peu innovante

Immortals Fenyx Rising : une épopée historique mais peu innovante

Comment récupérer gratuitement le titre ? 

immortals-fenyx-rising-2
Si vous souhaitez vous aussi incarner Fenyx et vivre cette aventure épique, c'est très simple. Il vous suffit de créer un compte ou de vous connecter à votre compte Ubisoft. Puis rendez-vous sur le launcher Ubisoft Connect ou sur le site d'Ubisoft à partir du 13 novembre prochain. Réclamez simplement le jeu et il sera automatiquement ajouté à votre bibliothèque Ubisoft sans frais. 

Cependant, il n'est pas précisé pendant combien de temps cette campagne de distribution sera active. Si vous êtes en quête d'un jeu gratuit ou de votre prochaine épopée, ne manquez surtout pas cette offre et connectez-vous dès le 13 novembre prochain !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Immortals Fenyx Rising : La suite serait annulée
Fenyx Rising 26 juillet 2023

Immortals Fenyx Rising : La suite serait annulée

Il se pourrait que la suite du jeu Immortals Fenyx Rising ne voit, finalement, jamais le jour.
Immortals Fenyx Rising arrive « prochainement » sur Steam
Fenyx Rising 08 décembre 2022

Immortals Fenyx Rising arrive « prochainement » sur Steam

Immortals Fenyx Rising s'est récemment doté d'une page sur la plateforme Steam.
Immortals Fenyx Rising : La suite ne pourrait arriver qu'en 2025
Fenyx Rising 22 juillet 2022

Immortals Fenyx Rising : La suite ne pourrait arriver qu'en 2025

La potentielle suite d'Immortals Fenyx Rising refait parler d'elle alors que Jeff Grubb a dévoilé de nouvelles informations à son sujet.

commentaire (0)