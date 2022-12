Immortals Fenyx Rising arrive « prochainement » sur Steam

PC Édition Standard → 14,48 € au lieu de 59,99 €, soit 76 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 29,21 € au lieu de 69,99 €, soit 58 % de réduction. Édition Gold → 31,99 € au lieu de 99,99 €, soit 68 % de réduction.

Nintendo Switch

Édition Standard → 13,99 € au lieu de 59,99 €, soit 77 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà, plusieurs jeux développés et édités par Ubisoft ont ou vont débarquer sur la fameuse plateforme de Valve, Steam. C'est le cas, notamment, d', qui est d'ores et déjà disponible. Roller Champions et Anno 1800 devant arriver un peu plus tard. Mais ce n'est pas tout.Il s'agit du jeu d'action-aventure et RPG, sorti en 2020,. En effet, la page du jeu est apparue, il y a peu de temps, sur Steam. Au moment où nous écrivons ces lignes, Ubisoft n'a pas encore partagé de date de sortie. Sur la page, nous pouvons voir la mention suivante : « Prochainement. Cet article n'est pas encore disponible ». Il se pourrait que le studio fasse une annonce lors de la cérémonie des Game Awards 2022 . Évidemment, nous vous tiendrons informés, si tel est le cas.Pour rappel, Immortal Fenyx Rising, proposant un monde ouvert, nous invite à incarner Fenyx (homme ou femme). Les joueurs ont alors pour objectif de « sauver les dieux grecs et leur île d'un triste sort ». Pour cela, ces derniers devront, entre autres, affronter de nombreuses créatures mythologiques, notamment Méduse ou le Minotaure, pour ne citer que ces deux exemples.Immortal Fenyx Rising est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur Nintendo Switch et PC. Notre test du jeu est disponible. Si vous désirez vous plonger dans l'aventure, sachez que vous pouvez vous procurer Immortals Fenyx Rising, tout en faisant de belles économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :