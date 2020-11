L'histoire d'une ascension

Les valorplates, armures divines

Un système d'équipement éclectique

Des compétences qui vous sont propres

Un monde fermé fabuleux, mais parfois triste

Combats nerveux

Pour finir

L'entrée au cœur dese fait par une courte cinématique permettant de découvrir les différents protagonistes. On y découvre des, capables d'équiper des armures légendaires du nom de. Dans une lutte sans merci pour le pouvoir et bien plus, puisqu'il s'agit là d'une course pour devenir littéralement un dieu, nous faisons la rencontre de deux frères pour quiEn effet, comme toute course au pouvoir, l'un des frères est prêt à tout pour y accéder même si la. C'est d'ailleurs le point de non-retour sur lequel nous arrivons puisqu'il laisse son frère pour mort après l'avoir vaillamment. L'histoire commence donc ici, déchu et prêt à tout pour arrêter son ascension, nous prenons corps de ce frère battu qui devraVous voici lancé dans cette fabuleuse aventure pour renverser votre frère avant qu'il ne devienne trop puissant. Pour cela, vous allez devoir choisir votre, armures qui font la fierté des, qui permet d'obtenir des pouvoirs adaptés à votre style de jeu. Au nombre de douze, elles seront déblocables au sanctuaire, votre repaire, en échange de ressources que vous aurez récoltées au cœur des différents niveaux.Il est important de noter que, à l'inverse des armes ou équipements, lesn'ont pas de niveau d'utilisation et devront donc être utilisées selon votre style de jeu. Il n'y a donc pas deplus puissante qu'une autre, un point intéressant, changeant des titres habituels. Choisissez le style qui vous correspondra le mieux sans vous heurter à de plus grandes difficultés.Contrairement à ce que l'on pourrait croire, lesne sont pas difficiles à obtenir. Si certaines demandent des ressources venant de niveaux supérieurs, elles n'en restent pas moins faciles à trouver. De quoi s'équiper rapidement de l'armure légendaire qui vous sied ou simplement toutes les tester pour trouver celle qui s'adapte le mieux à votre. Elles sont ainsi, mais pas aussi compliquées que ce que l'on pourrait trouver surpar exemple. Bien entendu, le farming est présent maisCertainement la partie la plus commune que peut proposer, puisqu'il est possible de s'équiper de deux armes ainsi que de différents objets tels qu’anneaux, pierres ou bannières. Tous ces équipements ont des niveaux et compétences différents qu'il faudra une nouvelle fois adapter à votre style de jeu, mais également à lachoisie afin de créer des combinaisons efficaces. De plus, il existe une assez grande quantité, bénéficiant deà leur classe.Au sanctuaire, il est possible d'utiliser une forge capablevos objets à condition d'avoir récolté les ressources nécessaires. Ainsi, un équipement qui paraissait initialement faible, peut rapidementet intéressant pour votre cas.Pour finir,s'annonce comme un. Il faut donc démolir un maximum d'ennemis tout en ouvrant un nombre impressionnant de coffres afin de trouver l'équipement qui collera le mieux à votre style de jeu.Les loots apparaissent entourés d'un halo de lumière coloré, dépendant de son niveau de rareté, accompagné d'un aperçu de l'objet sur la partie droite de votre écran lors de sa récupération.propose un système de montée de niveaux bien connu des titres. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est votre personnage qui monte de niveau et non les. Ces compétences permettent d'augmenter des passifs ou débloquer de nouvelles attaques. Équipez donc l'armure qui vous plaira, Orin gardera les mêmes compétences. De plus, il est possible de les modifier ou de les remettre à zéro à tout moment. De quoi tenter d'innover ou simplement d'au monde auquel vous êtes confronté.Pour ceux qui pensaient y trouver un monde ouvert, détrompez-vous ! Bien que les différentes zones, elles ne donnent pas un sentiment de liberté pour autant. À la croisée des chemins, les ennemis n'apparaissent qu'à certains endroits définis pour donner un effet d'arène constant.à prévoir avec un ennemi subtilement, ils sont tous parfaitement perceptibles et quantifiables.Bien que l'esprit des niveaux soit, on retrouve tout de même quelques objets à casser ainsi que. Bien souvent présentes aux mêmes endroits, il sera possible de faireafin de trouver les ressources dont. Fort heureusement, ces dernières ne nécessitent pas d'être cumuléeset parfois, le simple fait de finir un niveau vous donne assez de ressources pour débloquer les éléments que vous convoitez. Nous l'avons déjà dit pour les, mais le farm danspeut paraître répétitif, mais pourtant, le tout reste parfaitement dosé en comparaison de la concurrence.C'est ainsi que l'on voit le fond et la forme des niveaux. Comme nous l'avions dit plus haut, en monde fermé nous finissons rapidement par connaître les différents chemins ainsi que les zones d'apparitions de ressources ou de monstres. Cependant, lors de quêtes spécifiques, si vous sortez des zones de recherche, les ennemis semblent apparaître bien moins souvent.à la recherche d'adversaires ou d'objets de quête dans un univers, certes muni d'une direction artistique éblouissante,Le déplacement au cœur de ces différents niveaux se fait exclusivement à pied avec. Vous pouvez grimper certaines falaises qui sont marquées d'une griffe, ou vousqui vous permettent de sauter d'une zone à l'autre.L'un des points les plus intéressants deest bien entendu son système de combat. Bien que les ennemis soient équipés d'armes plus ou moins polyvalentes, notrene dispose que d'armes de contacts.Certainement pas ! On retrouve une variété non négligeable d'armes disposant chacune de compétences qui leur sont propres. De plus, elles compensent largement le manque de portée par le biais de différentes spécificités. Ainsi, le protagoniste, dispose d'armes courtes ou, rapides ou massives ainsi que d'un bouclier pourL'art du combat n'est pas inné, il vous faudra donc passer du temps avec chaque catégorie d'armes afin de mieux les maîtriser. Les combats, quant à eux, sont d'une violence,. Foncez dans le tas, donnez le meilleur de vous-même et pensez à garder un œil, aussi disparates que variées. Lorsque les effets de combat sont accentués et accompagnés de, ce type de jeu provoque rapidement. Pourtant,met un point d'honneur à proposerC'est ainsi qu'un, d'effets, d'explosions et moult autres caractéristiques viennent intégrer le champ de bataille de. Il aurait été désolant de voir des guerriers équipés de si bellesengendrer des combats simples ou ridicules. Si le jeu propose une certaine redondance d'actions, difficile de se lasser de son système de combat.Il est possible d'équiper jusqu'à deux armes en plus du bouclier, agissant comme un passif., les armes n'ont pas d'affinité entre elles. Il existe bien un système de dégâts par, mais aucune trace d'affinité ni même de faiblesse ou point fort. Seulement un style de combat différent pour, enfin, pouvoir choisirn'est pas un action-RPG qui se veut innovant ni même révolutionnaire. Il réunit un bon nombre dedu genre qui entraînent une certaine répétitivité de gameplay ainsi qu'une lenteur au niveau de l'histoire. Pourtant, impossible de passer à côté de saainsi que de son gameplay nerveux qui donne un réel sentiment de puissance.Pourfendez les engeances qui se dressent face à vous, menez à bien votre quête en utilisant l'équipement qui semble le plus. Il est également intéressant de noter que les missions ne sont jamais trop longues à réaliser, de quoi jouer en saccadé lorsque le temps vous presse. La question reste la même,