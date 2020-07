Que ce soit par amour ou par réputation, vous connaissez forcément la lignée des Darksouls. Le mode de jeu, souvent repris et rarement égalé, vous place dans la peau d'un combattant au sein d'un monde ouvert où la moindre erreur devient fatale. Nous avons posé les mains sur la version preview de Mortal Shell et voici ce qu'il en ressort.

Une équipe de vétérans

L'aspect Souls-like

Pour une petite équipe comme la nôtre, développer ce titre ressemblait à bien des égards à la travers ée d’ un océan sur une planche de paddle. L’annonce de Mortal Shell est l'une des expériences les plus excitantes et terrifiantes que nous ayons vécues jusqu’à présent . Les deux dernières années ont été une période de croissance ininterrompue, pleine s de r ebondissements c omplexes liés aux aléas du développement d'un jeu vidéo auquel vous aimeriez vraiment jouer vous-même . - Andrew McLennan -Murray, Anton Gonzalez et Vitaly Bulgarov Thomas Wilson, co-fondateurs du studio.

Commençons

Contenu et possibilités



Ce qu'il faut retenir

Un système de combat innovant

Notre avis sur cette preview

propose enfin un peu plus de contenu pour les adeptes du genre à la recherche d'une nouvelle aventure. Jusque-là, les informations le concernant étaient minces et ne permettaient pas de se donner un réel avis sur le contenu final. Le point essentiellement mis en avant était sur l'équipe de développementqui compte pas moins de. C'était toutefois une information à prendre avec du recul puisqu'il nous est déjà arrivé dans le passé de voir une équipe proposer un nouveau jeu ne répondant aucunement aux attentes des joueurs du moment. Initialement nommé, c'est sous le nom deque fait l'apparition de ce nouveauQue vous soyez un adepte ou simple initié, impossible de ne pas connaître la série des, bien souvent récompensée pour sa difficulté et son environnement aussi obscur que poignant. Le style de jeu devient rapidement viral pour les joueurs à la recherche d'une référence en termes de difficulté. Depuis, de nombreuxont vu le jour et espérant réussir l'exploit de détrôner les. Bien souvent égalé, mais jamais dépassé, les joueurs continuent d'apprécier et de découvrir du contenu à la hauteur de leurs attentes.Pour, le choix d'un jeu de cette trempe est un réel défi, mais aussi un projet d'envergure sur lequel ils souhaitent mettre en profit toutesEntrons finalement dans le vif du sujet. Il est important de noter que les éléments de cet article ne comportent. En effet, les développeurs ont préparé une version adaptée ne donnant aucun indice concernantou la diversité globale de l'environnement qui nous attend. On retrouve donc une certaine répétition concernant les engeances rencontrées qui contribuent toutefois à une diversité acceptable pour ce type de contenu.Nous commençons ainsi notre aventure dans l'inconnu avec un personnage sortant de l'eau qui semble aussi faible que frêle pour apprendre les mouvements et actions rudimentaires qui seront les vôtres tout au long du voyage. Dès lors, il est possible d'apprécier l'ambiance ainsi que la qualité de mouvement du personnage. Nous ne pouvons que recommander de tester le jeu à la manette et l'équipe dele met bien en avant puisqu'elle propose une configuration de contrôle adaptée à la manette, mais aussiPour cette versionet comme nous le disions précédemment, le jeu nous propose unainsi que desafin d'obtenir assez d'informations sans tomber dans le. Nous avons donc évolué au sein de deux territoires qui disposaient d'éléments disséminés un peu partout. Pour la suite, il est nécessaire de revenir sur les bases du jeu. Votre personnage étant initialement très faiblard, il vous faudra trouver desqui correspondent à des armures de guerriers précédemment tombés au combat. Ces dernières sont régies par une histoire que vous découvrez au fur et à mesure de votre évolution puisqu'elles sont données au moment de débloquer de nouvellesd'armure.Pour cette, ce n'est pas moins dequi nous avons l'occasion de tester et chacune proposant un gameplay complètement opposé. Par la même occasion, seulement deux armes étaient disponibles qu'il vous faudra trouver à l'instar desPendant votre exploration et suite à la défaite d'ennemis, vous gagnerez des âmes ainsi que desqui servent d'argent dans. Vous pouvez tout aussi bien les utiliser pour débloquer de nouvellesque pour acheter de l'équipement auprès d'unMaintenant que les bases sont posées, voici ce qu'il faut retenir du titre pour le moment. À l'instar de la plupart des, vous errez dans un monde semi-ouvert laissant la possibilité d'avancer à votre guise et cela. Certains sont plus courts que d'autres, mais non moins faciles. Ce qui fait toute l'âme d'unest surtout la difficulté croissante ainsi qu'uneà votre environnement. Dans, bien que certains chemins semblent dégagés, ils n'en sont pas moins dangereux.Nous avons côtoyé la mort bien plus de fois que nous l'aurions voulu et pour des raisons qui, étonnamment,. Avancez trop vite, ne réfléchissez pas à vos différentes actions et vos possibilités de survies se verront tristement réduites. Bien que l'environnement proposé pour cettesoit légèrement restreint, nous avons tout de même découvert desbien trop tard et pour cause de morts toutIl est à noter que la mort vous fait perdre vos âmes, mais pas vos. Il vous faut alors retrouver votre ancien corps sur les formes d'unepour récupérer les éléments perdus. L'équipement quant à lui reste acquis, et cela même si vous mourrez de nombreuses fois.Afin de venir à bout des monstres qui se mettent au travers de votre chemin,propose un aspect totalement nouveau, visant à intégrer des(armures) disposants de capacités tout aussi variées qu'intéressantes. Pour notre cas, les deux utilisables étaient. Rappelez-vous, nous avons parlé d'une histoire derrière les. Elles correspondent aussi à leurs caractéristiques. Pour synthétiser,ressemble à une armure de guerrier solide tandis quecelle d'un voleur agile.Vous disposez d'un panel de compétences propre à votre engeance permettant de courir, donner des coups simples ou puissants ou. Bien sûr, tout cela n'est pas gratuit et amputera une partie de. Il faut donc faire attention aux moindres mouvements à utiliser pour ne pas manquer d'endurance etrapidement fatals. La grande nouveauté du titre est la possibilité. Cette compétence peut être utilisée à tout moment, même pendant une attaque, et bloque entièrement le coup de l'adversaire. Il faut tout de même attendre quepour pouvoir la réutiliser. Elle n'en reste pas moins importante et même indispensable pour votre progression. Pour finir,adverses et combiner une attaque puissante en relation avec l'arme utilisée selon un certain timing.Lors des différentes phases de combats, il faut s'adapter aux styles de vos adversaires. Qu'ils attaquent de loin ou de près unafin de maîtriser au mieux la situation dans laquelle vous êtes. C'est ainsi unqui commence sans trop évacuer de vos pensées l'environnement. En effet, comme tout bondes engeances peuvent apparaître à tout moment et des pièges, murs ou trous peuvent devenir une dangerosité sans égal lorsqu'ils sortent de votre esprit.En cas d'attaques répétées allant jusqu'à mettre la, le personnage est sorti de son armure accompagné d'une stase de l'environnement. Vous devenez ainsi extrêmement vulnérable, mais pouvez continuer à combattre et même retourner dans l'armure qui reste statique, comme figée. Dans ce cas, c'est commequi s'offre à vous et le combat continue. Toutefois, une fois cette phase passée, la prochaine attaque réduisant vos points de vie à zéropeut facilement devenir une belle révélation pour le style dans l'année qui court. Un style maîtrisé accompagné d'une histoire prenant et d'un, c'est tout ce que l'on peut espérer de la part de. Il ne faudra toutefois pas attendre du jeu une durée de vie trop élevée suite au nombre restreint de développeurs sur le projet. La zone de progression proposée est maîtrisée et les déplacements innés. Les seuls moments frustrants. Il arrive souvent de regretter d'avoir utiliser telle ou telle attaque et nous nous retrouvons même souvent à se dire « Pourquoi ?!! Je le savais pourtant ». Lors de ce test,n'est à relever, les difficultés sont en grande partie dues à votre manière de jouer.De plus amples informations seront données dans les semaines à venir, comme par exemple plus de détails suret équipements qu'il sera possible d'utiliser. En attendant, nous restons sur une note positive qui en dit long sur la suite qui sera proposée par l'équipe de développement. La bêta prévue pour le mois de juillet devrait apporter du contenu additionnel qui viendra s'ajouter aux informations que nous connaissons déjà.Pour finir, il faut noter qu'il s'agit d'un réel défi pouret que l'investissement et le cœur qu'ils mettent à l'ouvrage se font ressentir sur lesproposées.