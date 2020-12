Immortals Fenyx Rising : une épopée historique mais peu innovante

Une histoire Olympienne



Une aventure absurde et colorée

Bienvenue dans le hall des dieux

L'équipement du guerrier

La personnalisation du guerrier

Les consommables

À bout de souffle, votre énergie

Des combats simples mais efficaces

Un peu de réflexion

Fenyx en bref

Avant toutes choses, il est important de rappeler que le jeu est disponible sur consoles et PC, les configurations requises selon la qualité souhaitée étant les suivantes :, fils de Gaïa, est libéré de sa prison souterraine pour venir semer le trouble sur lesoù vivent paisiblement les olympiens. Enfermé il y a longtemps paret les dieux grecs, il voue une haine sans précédent envers ces derniers. C'est ainsi qu'il décide de s'en prendre aux dieux, mais également au peuple olympien en envoyant sur les îles dorées d'innombrables créatures en tout genre.L'histoire commence lorsques'en va quérir l'aide de, son cousin titan, enchaîné tout en haut d'une montagne. Celui-ci lui propose un pari en demandant à Zeus de bien vouloir le libérer de ses chaînes si un humain réussit à défaire Typhon. Zeus en profite pour éclater de rire puisque, pour lui, les humains sont sans espoir. C'est ainsi queenclenche le récit de la légende de, celle qui parviendrait à vaincre Typhon.Plusieurs points sont à relever surainsi que le déroulé du récit. Tout d'abord, pour, les comptes et légendes seront de mises et doncou références qui sauront faire sourire les connaisseurs. Ce n'est pas essentiel de connaitre la mythologie pour apprécier, mais reste tout de même appréciable.De plus, l'histoire, ainsi que l'ensemble du jeu, sont basés sur l'absurde et la dérision.d'eux-mêmes tandis que le récit compté pendant tout le voyage de, ne cesse d'interpeller le joueur sur lede certaines situations ou choix incongrus. Il n'est donc pas facile d'entrer dans l'histoire tant elle manque de sérieux, mais également difficile de s'en détacher lorsque l'on en est imprégné. On se laisse aisément guidé par la voix denarrant nos exploits, et très souvent perturbé pardont la voix française n'est autre que celle de, le père d'Alexandre.est un porteur de bouclier dont le navire s'est échoué sur. Au réveil, aucune nouvelle de son équipage, il vous faudra choisir la parure du protagoniste. Bien que les éléments de personnalisation ne soient pas nombreux, il est possible depour obtenir, par exemple, un corps féminin muni d'une voix masculine et inversement.Si la narration peut initialement paraitre perturbante, le monde dans lequelévolue l'est tout autant. Votre quête vous emmène au cœur dedans le but de défaire. Cependant, le cheminet vous devez trouver et sauver les dieux ayant subiafin qu'ils puissent vous aider à le combattre. Pour cela, un monde ouvert s'offre à vous disposant de. Il vous faudra également partir à la recherche de ressources, coffres et donjons spécifiques pour obtenir des ressources, plus ou moins rares, qui vous permettront d'améliorer vos armes, équipement ou caractéristiques auChaque zone correspond à un ensemble de dieux avec la faune et flore adéquate. C'est étonnant de voir comment ce monde ouvert semble aussi plein que vide. Le peu de végétation que vous croisez est destructible ainsi que la plupart des arbres pour vous permettre deQuant au monde, il se distingue par la colorimétrie chargée de, brillants ainsi qu'un ensemble deou mornes selon les zones. Cela augmente l'envie de connaître la suite de l'aventure afin deLa faune fait également preuve de caricature en ridiculisant parfois despour les rendre difformes, disproportionnées ou affublées d'attitude ou attribut ridicule qui n'enlèvent pas leurpour autant. L'univers est assez difficile à cerner, mais vous confère un besoin incessant de savoir jusqu'où les développeurs ont voulu pousser l'absurde des situations ou des rencontres. De plus,vous permet de faire un retour plus ou moins poussé sur les différentes légendes etUne fois le didacticiel passé, que vous connaissez les bases tout en ayant l'équipement minimum pour pouvoir commencer votre aventure, c'est lequi s'ouvre à vous. Ce sanctuaire fera office de base où il est possible de modifier votre personnages comme ses équipements.dispose d'un certains nombre d'armes dont l'utilisation est conditionné et toujours relative à un. On retrouve ainsi une épée pour les coups faibles, une hache pour les attaques lourdes ainsi quepourCombinez à cela un certain nombre de pouvoirs divins et le tout y est. Attention, cependant, il est impossible de changer. Vous utilisez donc toujours le même genre mais dont les caractéristiques ainsi que le. Ainsi, impossible de se retrouver avec un marteau ou une lance. Légèrement frustrant aux premiers abords, on finit par s'y faire rapidement tant lLors de votre aventure, vous serez mené à devoirlégendaires. Ces dernières vous permettent de débloquer des compétences, améliorer vos armes ou équipements. Point également intéressant, tous les équipements ne disposent pasen plus. Pour éviter aux joueurs de s'équiper seulement d'articles rendant leur personnage plus légendaire ou agréable à l'œil, vous choisirez l'équipement mais également son apparence, en fonction de ceux que vous possédez déjà, et celaBien que les équipements soient directement modifiables depuis votre inventaire, il faudraafin de changer les caractéristiques physiques detels que ses cheveux, sa couleur d'yeux ou même son genre. On notera toutefois le manque de fluidité de notre personnage qui, par exemple, pourra être doté d'une couette ne suivant pas ses mouvements ou bienBien que le monde permette de récupérer un certain nombre de produits ou aliments capables de vous rendre de la vie ou de l'énergie, il est également possible de réaliser des potions depuis le. Récupérez les ressources nécessaires et mettez-vous aux fourneaux.Il ne faut pas oublier que, malgré vos équipements héroïques et vos pouvoirs divins,. Chaque compétence à donc un coup qui va de paire avec votre endurance.Il faudra donc faire attention lors dede ne pas tomber trop facilement à court. Heureusement, les éclairs de Zeus vous permettront d'améliorer votrepour gambader toujours plus loin.Comme nous le disions plus haut, l'aspect absurde du jeu touche l'intégralité des éléments de ce dernier. En plus d'avoir des ennemis aussi disparates que spéciaux,semble muni d'une grande force allant jusqu'à projeter les ennemis dans les airs. C'est effectif pour la quasi totalité des ennemis, hors boss, qui se voient prendre leur envol, à l'instar de la Team Rocket dans Pokémon, avant de disparaitre dans les airs.Restons honnête, cette fonction estet donne un sentiment de « puissance ». Que vous combattiez ou poignardiez votre adversaire car, oui, il existe également un système de furtivité dans, sa mort est toujours aussi hilarante.Pour les combats vous disposez d'armes légendaires qui vous sont léguées comme. Qu'il s'agisse d'attaque faible, lourde ou à distance, une arme de prédilection y est attitrée et dispose d'au maximum. On se retrouve ainsi facilement à utiliser les mêmes actions, qui sont seulement sauvées par le nombre d'armes que nous disposons, ainsi qu'une parade et esquive. Les ennemis, quant à eux, disposent d'attaques qui leurs sont propres et contre lesquelles vous devrez trouverLe combat c'est bien, mais l'esprit c'est parfois mieux ! Dansvous ne passerez pas votre vie à combattre. En effet, dans le but de développer vos compétences ou vos attributs, il faudra régulièrement résoudre desPrenez le temps de réfléchir et regardez bien votre environnement pour trouver. La plupart des failles permettant de récupérer des éclairs deproposant ce type de défi.Pour le coup, ils sont aussi diversifiés que bien pensés. De quoi changer, de temps en temps,

Si le trailer ou les différents gameplay ne mettent pas en avant l'aspect burlesque du titre, il est important de revenir dessus pour éviter certaines désillusions. Le titre propose une épopée mythologique capable de plaire aux adeptes comme aux néophyte tout en l'alimentant d'humour. L'histoire est bien ficelée pour un environnement qui demande une curiosité permanente afin de trouver l'ensemble des secrets et activités proposé sur l'île d'or.



Les déplacements dene sont pas toujours évidents et certaines actions semblent bridées. Le sentiment en jeu est assez intéressant puisqu'il combine frustration et curiosité pour un global qui donne envie de rester. On finit parainsi que l'environnement dans lequel on se trouvera à naviguer à la recherche de nouveaux trésors ou. L'interface est simple à comprendre en comparaison des énigmes proposées dans certaines failles qui vous demanderont

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !