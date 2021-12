Icarus va-t-il sortir sur PS4, PS5, Xbox One ou Series ?

Disponible depuis le début du mois de décembre,a vu de nombreux joueurs tenter l'expérience, malgré des critiques pas toujours positives. En cause, la multitude de problèmes et le manque d'optimisation du jeu de survie coopératif, bien que RocketWerkz travaille ardemment pour améliorer l'expérience, en appliquant des correctifs, mais aussi en ajoutant du contenu de temps à autre.Cependant, étant donné que le jeu n'est pas passé inaperçu lors de sa sortie et qu'il jouit d'une popularité assez importante, nombreux sont les joueurs à se demander siPour le moment non,, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle génération. Le studio néo-zélandais ayant indiqué à l'époque que le jeu de survie serait disponible uniquement sur Steam, le temps d'un moment. Toutefois, il avait également précisé qu'il n'était pas contre, dans un futur plus ou moins proche. Il va néanmoins falloir patienter un peu avant que les équipes se penchent sur ces versions consoles, le temps que celle sur PC soit parfaitement jouable.Étant donné qu'est un jeu de survie coopératif ( également jouable en solo ), le gameplay est tout à fait accessible sur consoles, avec une manette, bien que certaines optimisations doivent être faites, pour que celui-ci soit le plus ergonomique possible. Une pléthore de jeux du genre sont apparus sur consoles ces dernières années, alors qu'ils n'étaient disponibles que sur PC (à l'image de DayZ, The Forest ou encore Rust) signifiant donc que les chances de voir, mais pas dans l'immédiat.Cet article sera mis à jour si de nouvelles informations sont partagées à propos du portage d'Icarus sur consoles.reste disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant des économies grâce à notre partenaire