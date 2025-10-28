Dean Hall s'en prend à Valve et dénonce les mécaniques de jeu assimilées au pari

Interview : Icarus, DayZ et l'avenir de la survie, Dean Hall veut offrir un gameplay d'élite à tous les joueurs

À l'occasion de la sortie prochaine d'Icarus sur PS5 et Xbox Series, nous avons eu le privilège de nous entretenir longuement avec Dean Hall. Le créateur de DayZ et fondateur du studio RocketWerkz revient pour nous sur ses dix ans de carrière dans le genre de la survie, de ses traumatismes militaires à l'influence de Valheim, sans oublier ses précieux conseils pour la nouvelle génération de développeurs.