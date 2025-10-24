Counter-Strike 2 : La dernière mise à jour fait s'effondrer le marché des skins de près de 2 milliards de dollars

Valve a bouleversé l'économie interne de Counter-Strike 2 avec un simple patch. En permettant l'échange de certaines skins contre des couteaux et gants ultra-rares, le studio a provoqué un effondrement brutal du marché, estimé à près de 1,75 milliard de dollars.

Une économie virtuelle bouleversée















Une panique générale parmi les collectionneurs

Comment je vais expliquer ça au fisc ?

how do I explain this to the IRS pic.twitter.com/Cg7ldLw23U — psp1g (@smileybeef) October 22, 2025

Une correction du marché voulue par Valve ?

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Le dernier patch desemblait anodin. Pourtant, il a déclenché un véritable séisme financier. Depuis son déploiement le 22 octobre, soit près deDepuis des années, Counter-Strike repose sur une économie florissante. Les joueurs achètent ou échangent des cosmétiques aléatoires via des caisses, des clés et le marché Steam. Les objets les plus rares, comme les couteaux et les gants, atteignent parfois des prix démentiels. Certains exemplaires, tels qu'un Butterfly Knife Doppler Ruby, pouvaient se vendre jusqu'à 20 000 dollars avant la mise à jour.Mais Valve a modifié la mécanique des contrats d'échange. Désormais, il est possible d'échangercontre un couteau ou une paire de gants. Cette ouverture de la chaîne d'accès à des objets auparavant inaccessibles a immédiatement fait chuter leur valeur sur le marché (sauf les skins rouges qui ont grimpé, mais valent moins).Sur Reddit et Twitter, les réactions ne se sont pas fait attendre. Certains joueurs affirment avoir perdu, tandis que d'autres ont vu leurs inventaires exploser de valeur. Un trader connu sous le pseudoa vu son lot de skins rouges atteindre près deLes échanges se sont enflammés puisque les prix varient d'heure en heure, certains objets gagnant jusqu'à 3 600 % de valeur selon les plateformes. Pendant ce temps, les serveurs de sites comme SkinPort ou CSFloat ont été submergés par le trafic, certains plaçant même les utilisateurs en file d'attente.Si les collectionneurs crient au désastre, certains observateurs y voient une. Jusqu'ici, l'extrême rareté de certains items favorisait une spéculation démesurée, parfois liée à la crypto-monnaie. En rendant les couteaux et gants plus accessibles, Valve semble vouloirqu'il ne contrôle pas directement.Valve tire en effet peu de profits des échanges effectués sur des plateformes externes, souvent gérées par des tiers. Le studio pourrait donc privilégier laplutôt que les gains spéculatifs de collectionneurs privés.Alors que les traders s'indignent, une partie des joueurs ordinaires se réjouit de cette refonte. Pour eux, cette mise à jour ouvre enfin la possibilité d'obtenir un couteau sans passer par des tirages au sort quasi impossibles ou des sommes astronomiques. Jouer, très longtemps, donne maintenant une chance d'obtenir un skin rare, ce qui était quasiment impossible avant.