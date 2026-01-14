Cuivre Hytale : Où en trouver facilement ?

Le cuivre est l'une des premières ressources utiles dans Hytale. Nous vous expliquons où en trouver, et quoi faire une fois que vous en aurez en votre possession.

Le cuivre dans Hytale





Comment avoir des lingots de cuivre ?

Disponible en accès anticipé depuis janvier 2026,est un jeu de survie et de crafting en monde ouvert, qui se rapproche fortement de Minecraft. Il n'est donc pas surprenant de retrouver des éléments propres à cet univers, et la majeure partie des jeux du genre.en fait partie et sera un élément très important durant vos premières heures, voire plus. C'est pourquoi nous vous expliquonsIl faut savoir queest un minerai relativement basique, et n'est pas ultra difficile à trouver, sur lequel il est assez facile de tomber, lorsque nous savons où chercher. Dans un premier temps, avant de partir en quête du, il faut, au moins, être équipé d'une pioche dans le but de pouvoir récupérer cette ressource. Vous pouvez, en début d'aventure, partir avec la pioche de base sans aucun souci. Ensuite, il faudra parcourir votre monde et, lesquelles se trouvent via des ouvertures au sol.Lorsque vous explorerez ces cavités, vous aurez une chance de tomber sur. Contrairement à Minecraft,, et non pas de simples reflets sur le bloc. Voici à quoi ressembleÉquipez-vous de votre pioche et récupérez ces blocs. N'hésitez pas à creuser dans les alentours pour voir si une veine cachée n'est pas proche.Une fois que vous avez vos items de cuivre, il faut se rendre dans votre base, si vous en avez une, et utiliser votre four. Si vous n'en avez pas, construisez-en un, il n'est pas très gourmand en ressources.Fournissez-lui du combustible, comme du bois, et placezdedans. C'est ainsi que vous obtiendrez des, très utiles pour la suite de votre aventure.Voici tout ce qu'il faut savoir au sujet du cuivre dans Hytale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par l'espace dédié aux commentaires.