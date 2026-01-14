Cuivre Hytale : Où en trouver facilement ?

Le cuivre est l'une des premières ressources utiles dans Hytale. Nous vous expliquons où en trouver, et quoi faire une fois que vous en aurez en votre possession.
Disponible en accès anticipé depuis janvier 2026, Hytale
est un jeu de survie et de crafting en monde ouvert, qui se rapproche fortement de Minecraft. Il n'est donc pas surprenant de retrouver des éléments propres à cet univers, et la majeure partie des jeux du genre. Le cuivre
en fait partie et sera un élément très important durant vos premières heures, voire plus. C'est pourquoi nous vous expliquons où trouver facilement et surtout rapidement du cuivre dans Hytale
.
Le cuivre dans Hytale
Il faut savoir que le cuivre
est un minerai relativement basique, et n'est pas ultra difficile à trouver, sur lequel il est assez facile de tomber, lorsque nous savons où chercher. Dans un premier temps, avant de partir en quête du cuivre
, il faut, au moins, être équipé d'une pioche dans le but de pouvoir récupérer cette ressource. Vous pouvez, en début d'aventure, partir avec la pioche de base sans aucun souci. Ensuite, il faudra parcourir votre monde et rechercher les grottes
, lesquelles se trouvent via des ouvertures au sol.
Lorsque vous explorerez ces cavités, vous aurez une chance de tomber sur des blocs de cuivre
. Contrairement à Minecraft, dans Hytale, le cuivre se matérialise par des aspérités
, et non pas de simples reflets sur le bloc. Voici à quoi ressemble le cuivre dans Hytale
:
Équipez-vous de votre pioche et récupérez ces blocs. N'hésitez pas à creuser dans les alentours pour voir si une veine cachée n'est pas proche.
Comment avoir des lingots de cuivre ?
Une fois que vous avez vos items de cuivre, il faut se rendre dans votre base, si vous en avez une, et utiliser votre four. Si vous n'en avez pas, construisez-en un, il n'est pas très gourmand en ressources.
Fournissez-lui du combustible, comme du bois, et placez le cuivre
dedans. C'est ainsi que vous obtiendrez des lingots de cuivre
, très utiles pour la suite de votre aventure.
Voici tout ce qu'il faut savoir au sujet du cuivre dans Hytale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par l'espace dédié aux commentaires.
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