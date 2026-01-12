Le lancement de Hytale promet d'être historique avec un million de joueurs attendu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 janvier 2026 à 16h03
L'attente touche à sa fin pour le concurrent direct de Minecraft. Alors que l'accès anticipé débute demain, Hypixel Studios se prépare à une déferlante de joueurs et prend des mesures drastiques, notamment concernant la plateforme de distribution, pour éviter le chaos technique.
Le lancement de Hytale promet d'être historique avec un million de joueurs attendu
C'est une annonce qui donne le vertige et témoigne de l'immense attente suscitée par le projet depuis des années. Le fondateur de Hypixel Studios a confirmé s'attendre à accueillir plus d'un million de joueurs dès le jour du lancement de l'accès anticipé d'Hytale, prévu pour ce demain, le 13 janvier 2026. Après une période tumultueuse marquée par une fermeture sous l'égide de Riot Games puis une réacquisition par Hypixel Studios, le titre semble enfin prêt à ouvrir ses portes. Cependant, face à de telles prévisions d'affluence, le studio tire la sonnette d'alarme pour éviter un crash technique majeur.

Une stratégie de lancement pour éviter le chaos

Les développeurs sont conscients que l'infrastructure serveur sera mise à rude épreuve. Dans un message publié sur X, le fondateur du studio a exhorté la communauté à ne pas attendre la dernière minute. L'objectif est clair, lisser la charge sur les serveurs d'authentification en demandant aux joueurs de télécharger le launcher et de se connecter au moins un jour avant la sortie officielle. Cette mesure préventive vise à réduire le stress le jour J, où l'afflux simultané de plus d'un million de curieux pourrait paralyser l'accès au jeu.
Par ailleurs, le développeur réexplique pourquoi Hytale ne sera pas disponible sur Steam pour cet accès anticipé. Le studio justifie ce choix par la volonté d'éviter les vagues d'avis négatifs souvent injustes qui ciblent les jeux en développement sur la plateforme de Valve. Les créateurs préfèrent ainsi maîtriser leur distribution via leur propre lanceur, invitant les joueurs à se référer aux guides officiels pour l'installation, mais aussi limiter les critiques non construites, dans le but de faire avancer le projet.

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Un monde procédural et un hommage émouvant

Pour rappel, Hytale se positionne comme un hybride ambitieux entre la créativité d'un bac à sable et l'action d'un RPG. Le jeu promet un monde généré de manière procédurale, regorgeant de donjons, de secrets et de créatures variées, tout en offrant des outils de construction avancés. Bien que le studio prévienne que des bugs sont inévitables à ce stade du développement, les systèmes centraux comme l'exploration, le combat et la construction sont annoncés comme étant déjà très aboutis.

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Rendez-vous donc dès le 13 janvier pour découvrir Hytale. Et pour limiter les soucis, suivez les conseils en téléchargeant dès maintenant le launcher sur le site officiel, et attendez peut-être la fin d'après-midi avant de le lancer pour la toute première fois. Vous pouvez retrouver plus d'informations dans notre article dédié aux différentes éditions d'Hytale.
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