Hytale : Différentes éditions, précommande et prix

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 07 janvier 2026 à 11h01
Retrouvez le détail des différentes éditions d'Hytale, le jeu cubique en monde ouvert qui pourrait bien concurrencer Minecraft.
Hytale : Différentes éditions, précommande et prix
Comme vous le savez probablement déjà, Hytale doit débarquer d'ici quelques jours, le 13 janvier, sur PC en accès anticipé. Si son développement est encore loin d'être achevé, étant donné que le studio mise sur la communauté pour évoluer dans le bon sens, il est d'ores et déjà possible de précommander l'une des trois éditions, dans le but d'accéder à Hytale, mais aussi soutenir le projet. Le choix d'une édition sera donc crucial, puisque vous aurez accès à certaines choses en dépensant plus.

Ainsi, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de toutes les éditions proposées pour Hytale, afin de vous aider à y voir un peu plus clair à ce sujet.

Différentes éditions d'Hytale

hytale-editions
Bonus Édition Standard Édition Supporter Édition Cursebreaker
Réservation de  Oui Oui Oui
Cape exclusive Oui Oui Oui
Set Forest Guardian Oui Oui Oui
Set Voyager Oui Oui Oui
Set Savanna Scout Oui Oui Oui
Set Arctic Scout Non Oui Oui
Lunettes d'explorateur Non Oui Oui
Cape exclusive édition Supporter Non Oui Oui
Set Hope of Gaia  Non Non Oui
Set Void Hero  Non Non Oui
Set Pop Star  Non Non Oui
Set Voidbearer  Non Non Oui
Cape exclusive édition Cursebreaker Non Non Oui

Comme vous l'aurez compris, et fort heureusement, tous les éléments présents dans les éditions spéciales ne sont que purement cosmétiques. Vous n'obtiendrez aucun avantage dans le gameplay, mais pourrez vous démarquer avec vos ensembles, prouvant que vous êtes là depuis la première heure.

precommande-edition-hytale

Prix des différentes éditions d'Hytale

Le prix de vente des éditions d'Hytale varie effectivement. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions citées ci-dessus selon les prix qui suivent : 
  • Édition Standard → 23,99 € 
  • Édition Supporter → 41, 99 € 
  • Édition Cursebreaker → 83,99 €

Où précommander Hytale ?

Hytale peut être précommandé directement via le site officiel :
Notez qu'il n'est pas encore disponible sur Steam et qu'il faudra probablement du temps avec qu'il arrive sur la plateforme de Valve. La raison ? Le studio ne veut pas que critiques négatives illégitimes, de la part d'un public qui n'aurait pas compris l'état du jeu.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Rendez-vous ce 13 janvier pour la sortie en accès anticipé d'Hytale.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Hytale : Attention à cette fausse version du jeu vendue sur le Nintendo eShop
Hytale 16 avril 2026

Hytale : Attention à cette fausse version du jeu vendue sur le Nintendo eShop

Le succès retentissant de Hytale attire inévitablement les profiteurs. Hypixel Studios a récemment annoncé engager des poursuites judiciaires contre un clone apparu sur le Nintendo eShop. Une situation qui rappelle aux joueurs l'importance de rester vigilants face aux contrefaçons qui pullulent sur les boutiques en ligne.
Hytale lance sa quatrième mise à jour, entre dressage et exploration
Hytale 17 février 2026

Hytale lance sa quatrième mise à jour, entre dressage et exploration

Hytale continue sa progression en accès anticipé avec une troisième mise à jour riche en contenu. Entre l'arrivée tant attendue du dressage, une refonte de l'escalade et un nouveau cycle de développement basé sur des chapitres narratifs, le studio précise sa vision pour l'avenir d'Orbis.
Hytale : Où trouver et comment farmer les Lambeaux de lin (Linen Scraps) ?
Hytale 30 janvier 2026

Hytale : Où trouver et comment farmer les Lambeaux de lin (Linen Scraps) ?

Les Lambeaux de lin ou (Linen Scraps) en version originale, sont une ressource particulièrement utile dans Hytale notamment en début de partie. Nous vous expliquons comment en trouver assez facilement et rapidement.

commentaire (1)

Avatar
SaxoFr (invité) Le 06/01/2026 à 23:21

hello, il est dit :
"Ainsi, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de toutes les éditions proposées pour Hytale, afin de vous aider à y voir un peu plus clair à ce sujet."

Il n'y a aucune explication de votre part sur les différences des 3 éditions ( rien est plus clair à ce sujet ).... l'article proposé n'avance à presque rien !

Perso j'ai déjà commandé l'Édition Standard car j'ai vraiment l'impression que le reste* n'est que cosmétique.
(*-->?).