Hytale : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions d'Hytale, le jeu cubique en monde ouvert qui pourrait bien concurrencer Minecraft.
Comme vous le savez probablement déjà, Hytale
doit débarquer d'ici quelques jours, le 13 janvier, sur PC en accès anticipé. Si son développement est encore loin d'être achevé, étant donné que le studio mise sur la communauté pour évoluer dans le bon sens, il est d'ores et déjà possible de précommander l'une des trois éditions, dans le but d'accéder à Hytale, mais aussi soutenir le projet. Le choix d'une édition sera donc crucial, puisque vous aurez accès à certaines choses en dépensant plus.
Ainsi, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de toutes les éditions proposées pour Hytale
, afin de vous aider à y voir un peu plus clair à ce sujet.
Différentes éditions d'Hytale
|Bonus
|Édition Standard
|Édition Supporter
|Édition Cursebreaker
|Réservation de
|Oui
|Oui
|Oui
|Cape exclusive
|Oui
|Oui
|Oui
|Set Forest Guardian
|Oui
|Oui
|Oui
|Set Voyager
|Oui
|Oui
|Oui
|Set Savanna Scout
|Oui
|Oui
|Oui
|Set Arctic Scout
|Non
|Oui
|Oui
|Lunettes d'explorateur
|Non
|Oui
|Oui
|Cape exclusive édition Supporter
|Non
|Oui
|Oui
|Set Hope of Gaia
|Non
|Non
|Oui
|Set Void Hero
|Non
|Non
|Oui
|Set Pop Star
|Non
|Non
|Oui
|Set Voidbearer
|Non
|Non
|Oui
|Cape exclusive édition Cursebreaker
|Non
|Non
|Oui
Comme vous l'aurez compris, et fort heureusement, tous les éléments présents dans les éditions spéciales ne sont que purement cosmétiques. Vous n'obtiendrez aucun avantage dans le gameplay, mais pourrez vous démarquer avec vos ensembles, prouvant que vous êtes là depuis la première heure.
Prix des différentes éditions d'Hytale
Le prix de vente des éditions d'Hytale varie effectivement
. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions citées ci-dessus selon les prix qui suivent :
- Édition Standard → 23,99 €
- Édition Supporter → 41, 99 €
- Édition Cursebreaker → 83,99 €
Où précommander Hytale ?
Hytale peut être précommandé directement via le site officiel :
Notez qu'il n'est pas encore disponible sur Steam et qu'il faudra probablement du temps avec qu'il arrive sur la plateforme de Valve. La raison ? Le studio ne veut pas que critiques négatives illégitimes
, de la part d'un public qui n'aurait pas compris l'état du jeu.
Rendez-vous ce 13 janvier pour la sortie en accès anticipé d'Hytale.
commentaire (1)
hello, il est dit :
"Ainsi, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de toutes les éditions proposées pour Hytale, afin de vous aider à y voir un peu plus clair à ce sujet."
Il n'y a aucune explication de votre part sur les différences des 3 éditions ( rien est plus clair à ce sujet ).... l'article proposé n'avance à presque rien !
Perso j'ai déjà commandé l'Édition Standard car j'ai vraiment l'impression que le reste* n'est que cosmétique.
(*-->?).