Hytale : Heure de sortie en France sur PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie en France d'Hytale sur PC, un jeu cubique en monde ouvert.
Ce mois de janvier 2026 marquera l'arrivée tant attendue d'Hytale
, le sandbox version Minecraft
qui a été longtemps propulsé par Riot Games avant que le studio ne l'annule, puis permette aux développeurs initiaux de poursuivre le projet. L'attente touche donc à sa fin et nombre de joueurs vont surement se lancer sur l'accès anticipé dès ce 13 janvier. Toutefois, une partie se demande à quelle heure sortira Hytale en France
. Nous vous répondons.
Heure de sortie d'Hytale en France sur PC
Avant tout, rappelons que Hytale
arrive en accès anticipé ce mardi 13 janvier, mais ne sera disponible qu'en passant par l'intermédiaire du site officiel. Au lancement, il ne sera pas disponible sur Steam ou d'autres boutiques en ligne. De fait, peu avant ce lancement, le studio de développement, à savoir Hypixel Studios, a partagé des informations concernant l'heure de lancement
du titre.
Ainsi, l'heure de sortie d' Hytale sur PC est fixée à 16h (heure française), le 13 janvier 2026
. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il sera possible de découvrir le nouveau jeu cubique en monde ouvert et très prometteur en milieu d'après-midi. Sachez d'ailleurs qu'un compte à rebours est disponible sur le site officiel
, pour consulter à tout moment le nombre d'heures qu'il reste avant cette grande sortie.
Quel est le prix d'Hytale ?
Pour ce qui est le prix, plusieurs éditions seront proposées, allant de 23,99 € pour l'édition de base à 83,99 € pour la plus importante. Nous retrouvons entre les deux l'édition Supporter à 41,99 €. Vous pouvez retrouver plus d'informations dans notre article dédié aux différentes éditions d'Hytale
.
Rappelons également que le studio propose Hytale dans une version jouable, mais encore loin de sa version finale. De nombreuses choses viendront agrémenter l'expérience au fil du temps, pour un jeu qui sera bâti avec l'aide de la communauté, donc.
Pour le moment, la sortie d'Hytale n'est prévue que sur PC.
commentaires (2)
Oups, petite erreur de frappe, merci je corrige cela de suite
Erreur dans l'article. Le jeu sort le 13 janvier à 16h et non le 12 janvier à 16h...