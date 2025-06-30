Le créateur de Stardew Valley prêt à sauver Hytale après son annulation ?

Hytale semblait destiné à devenir un rival sérieux de Minecraft, mais son récent abandon par Hypixel Studios a laissé les fans sans réponse. Pourtant, tout espoir n'est peut-être pas perdu.
Eric Barone
, plus connu sous le pseudonyme ConcernedApe
et a qui nous devons l'excellent Stardew Valley
, pourrait se montrer intéressé par une reprise du projet Hytale, qui vient d'être annulé
. Toutefois, cette éventualité ne se ferait pas sans condition et reste très illusoire, d'autant plus qu'il travaille déjà sur un nouveau jeu.
Un sauvetage conditionné par la transparence
Le mouvement #SaveHytale, initié par les fans pour sauver le jeu annulé, a récemment reçu un soutien inattendu. Sur Discord, une capture d'écran relayée par GamesRadar
montre une conversation où ConcernedApe répond positivement à l'idée d'une reprise potentielle du projet
. Toutefois, Eric Barone ne se lancerait pas sans connaître précisément ce qui a conduit à l'annulation du jeu initialement.
Je pourrais éventuellement envisager cela, mais il faudrait d'abord comprendre clairement quel était le plan initial, et pourquoi précisément ça a échoué en coulisses.
Une annulation due à des ambitions démesurées ?
Pour rappel, Hytale promettait beaucoup avec son univers riche, son gameplay varié et sa promesse de rivaliser avec Minecraft. Pourtant, Hypixel Studios a finalement mis fin au développement, évoquant notamment des difficultés techniques majeures malgré une refonte complète du moteur du jeu.
Selon l'équipe, poursuivre aurait nécessité de réduire drastiquement la portée du projet, ce qui aurait dénaturé le jeu et déçu les fans : « Nous avons envisagé de réduire nos ambitions, ajuster nos délais ou adopter de nouvelles approches. Mais chacune de ces alternatives impliquait de compromettre ce qui rendait Hytale si spécial
», expliquait Hypixel Studios dans son communiqué officiel.
Un ancien développeur avait également pointé du doigt la gestion interne comme une des principales raisons de l'échec du projet.
La reprise reste complexe, mais possible
Si l'intention d'Eric Barone de reprendre le flambeau est sincère, plusieurs défis se dressent sur son chemin. L'IP appartient à Riot Games, qui a acquis Hypixel Studios en 2020. Tout projet de reprise passerait nécessairement par des négociations avec le géant derrière League of Legends.
Cependant, cette perspective donne de l'espoir aux nombreux fans qui rêvent toujours de voir Hytale prendre vie sous une autre bannière
. Eric Barone, ayant déjà prouvé sa capacité à gérer des projets ambitieux en solo, pourrait représenter une option idéale pour relancer ce jeu très attendu.
Vers une mobilisation des fans encore plus forte ?
Si cette reprise par ConcernedApe reste hypothétique, elle a le mérite de montrer que l'avenir d'Hytale n'est peut-être pas complètement fermé
. La mobilisation actuelle des fans, illustrée par le hashtag #SaveHytale
, pourrait encourager Riot Games à réfléchir sérieusement à de nouvelles pistes pour ne pas laisser cette licence prometteuse dans l'ombre.
En attendant, tous les regards se tournent vers Eric Barone et Riot Games
, dans l'espoir que ce dialogue inattendu donne naissance à un avenir concret pour Hytale
.
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