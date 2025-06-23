Hytale annulé : Riot Games ferme Hypixel Studios, fin brutale pour un projet prometteur



le 23 juin 2025 à 22h36 Publié par Corentin Rimbert le 23 juin 2025 à 22h36

Coup de tonnerre dans le monde du jeu vidéo indépendant : Riot Games vient officiellement d'annoncer la fermeture de Hypixel Studios, entraînant dans sa chute le projet tant attendu Hytale. Inspiré de l'univers Minecraft, le jeu avait suscité un engouement exceptionnel auprès des joueurs depuis son annonce en 2015, mais n'aura finalement jamais vu le jour.