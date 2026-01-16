Hytale : Voici ce que les développeurs vous réservent après le lancement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 janvier 2026 à 15h30
Disponible en accès anticipé depuis quelques jours, le studio Hypixel dévoile ses plans pour l'avenir. Entre correctifs d'urgence et fonctionnalités sociales très attendues, voici la feuille de route d'un lancement sous haute surveillance.
Hytale : Voici ce que les développeurs vous réservent après le lancement
C'est un moment que la communauté attendait depuis des années : Hytale a officiellement ouvert les portes de son accès anticipé il y a quelques jours. Si l'excitation est palpable chez les fans de ce sandbox inspiré de Minecraft, le studio Hypixel tient à tempérer les attentes tout en rassurant sur l'avenir immédiat du titre. Loin de proposer une feuille de route gravée dans le marbre, les développeurs ont opté pour une approche flexible, plaçant les retours des joueurs au cœur du processus de développement.

Un lancement brut de décoffrage assumé

Dans une publication sur le site officiel pour accompagner le lancement, l'équipe de développement ne cache pas que le jeu nécessite encore beaucoup de travail. Hypixel avait prévenu : Hytale arrive dans un état brut. Cependant, le studio s'engage à déployer des mises à jour « rapidement et fréquemment » pour combler les lacunes techniques initiales, mais aussi le manque de contenu au-delà de quelques heures.

hytale
Les développeurs expliquent qu'il existe encore « un important arriéré de chantiers évidents auxquels nous devons nous attaquer ». La priorité absolue est donc de lisser les aspérités du titre avant d'envisager l'intégration de contenus massifs. Cette transparence est une arme à double tranchant, mais elle a le mérite d'instaurer une relation de confiance avec une communauté souvent exigeante.
La feuille de route n'est pas complètement planifiée à l'avance, car nous attendons les retours des vrais joueurs d'Hytale qui découvrent le jeu pour la première fois dans les semaines et mois à venir !
Si vous rencontrez des bugs durant vos sessions, le studio recommande vivement d'utiliser l'outil de signalement intégré au jeu. C'est grâce à ces données que les correctifs pourront être déployés efficacement.

Chat de proximité et mini-jeux, le futur se dessine

Malgré cette prudence affichée, Hypixel travaille déjà sur des fonctionnalités clés qui devraient transformer l'expérience multijoueur. Le studio a confirmé que des prototypes de fonctionnalités sociales sont en cours de développement, notamment les listes d'amis et, plus intéressant encore, le chat vocal de proximité. Cette dernière option est devenue un standard très apprécié dans les jeux de survie et les sandbox, favorisant l'immersion et les interactions spontanées.

Concernant le contenu jouable, les choses sérieuses commenceront dans quelques mois. « Le travail sur les mini-jeux officiels débutera dans les mois à venir, nous permettant de créer de nouveaux systèmes et fonctionnalités qui étendront le gameplay et offriront un accès plus large aux serveurs tiers. »

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Hypixel a d'ailleurs le luxe de pouvoir prendre le temps de faire les choses bien, étant donné que les seules précommandes ont permis d'assurer la pérennité financière pour les deux prochaines années. Avec la hype qui a suivi le lancement, l'avenir s'annonce radieux.

Si vous avez déjà débuté votre aventure, nous vous proposons des guides Hytale, notamment comment avoir du Light Leather et comment jouer avec ses amis.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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