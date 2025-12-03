Hytale très attendu par l'un des créateurs de Minecraft pour une raison simple



le 03 décembre 2025 à 16h10 Publié par Justine Manchuelle le 03 décembre 2025 à 16h10

Présenté comme un concurrent sérieux à Minecraft, Hytale pique la curiosité des amateurs de sandbox. Mais que pensent les développeurs du titre de Mojang ? L'un d'eux a partagé son avis sur la question et il a de quoi donner le sourire.