Hytale très attendu par l'un des créateurs de Minecraft pour une raison simple

Présenté comme un concurrent sérieux à Minecraft, Hytale pique la curiosité des amateurs de sandbox. Mais que pensent les développeurs du titre de Mojang ? L'un d'eux a partagé son avis sur la question et il a de quoi donner le sourire.
Sauvé par ses développeurs après une histoire riche en rebondissements, Hytale
prépare activement son lancement en accès anticipé prévu dans quelques semaines à peine. Même s'il sera « très inachevé et buggé pendant un certain temps
», le titre suscite déjà un vif intérêt de la part du public.
En effet, il est présenté par beaucoup comme un successeur spirituel ou comme un rival à Minecraft
. Mais cette comparaison est loin de décourager les développeurs travaillant chez Mojang Studios.
L'un des concepteurs de Minecraft est impatient de découvrir Hytale
Dans un message publié sur Bluesky, Jens « Jeb » Bergensten (concepteur principal de Minecraft et directeur créatif de Mojang Studios) a partagé son enthousiasme quant à l'arrivée prochaine d'Hytale. En effet, il est curieux de découvrir ce que les équipes d'Hypixel Studios ont imaginé
et n'envisage pas ce lancement d'un point de vue négatif. Il confie d'ailleurs avoir « hâte de jouer à Hytale, car j'ai envie d'y jouer
».
Thank you! I'm looking forward to Hytale because I want to play it. There are many Minecraft-like games, so I doubt it will change much for us. On the second question, I'll repeat my answer that I won't comment on future development plans.
— Jens Bergensten (@jebox.bsky.social) 23 novembre 2025 à 13:20
Quelques lignes plus loin, il répond aux commentaires d'internautes qui lui demandent son opinion sur le jeu et sur son statut de potentiel rival :
Il existe de nombreux jeux similaires à Minecraft, donc je doute que cela change grand-chose pour nous.
D'un serveur Minecraft à un jeu indépendant et prometteur
S'il s'est imposé comme la référence des jeux Sandbox depuis son lancement, aucun titre proposant un gameplay similaire n'est parvenu à détrôner Minecraft. Cependant, cela n'empêche pas Hytale de plaire au public par son esthétique, ses éléments de RPG et ses options de jeu multijoueur
. D'ailleurs, le fait qu'il donne envie au concepteur de Minecraft de le découvrir est une belle manière de boucler la boucle.
Avant de devenir un titre à part entière, Hytale était Hypixel, un serveur Minecraft qui proposait une multitude de mini-jeux
. Ce serveur a été créé par Simon Collins-Laflamme et Philippe Touchette qui sont les créateurs d'Hytale.
Mais s'il n'est pas une nouvelle version de ce qui était proposé sur ce-dit serveur, Hytale rend hommage à ses origines d'une bien belle manière.
Si vous aussi vous avez hâte de le découvrir, notez sur vos calendriers la date du 13 janvier qui marquera les débuts de l'accès anticipé d'Hytale !
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