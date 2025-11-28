Hytale dévoile enfin sa date de sortie

C'est la nouvelle que des milliers de joueurs attendaient : Hytale a enfin une date de sortie. Sauvé par ses créateurs d'origine après une annulation du côté de Riot Games, le concurrent tant attendu débarque en accès anticipé dès janvier. Préparez-vous, les précommandes ouvrent très bientôt.
L'attente aura été interminable, mais le bout du tunnel est enfin visible pour la communauté d'Hytale
. Alors que le projet semblait définitivement compromis à la suite de son annulation par Riot Games, un rebondissement inattendu vient de redonner vie à ce qui est souvent présenté comme le successeur spirituel des jeux bac à sable comme Minecraft
. Les fondateurs historiques ont repris le contrôle, rachetant leur bébé pour assurer sa sortie. Le compte à rebours est désormais officiellement lancé.
Un sauvetage in extremis par les créateurs
Le destin d'Hytale revient de loin
. L'annulation pure et simple du titre par le géant Riot Games avait laissé penser que le jeu était mort et enterré, provoquant une onde de choc parmi les fans qui suivaient le développement depuis des années. Pourtant, dans un sursaut d'orgueil et de passion, les fondateurs originaux d'Hypixel Studios ont réussi à racheter la propriété intellectuelle
.
Cette manœuvre audacieuse permet non seulement de sauver le jeu, mais aussi de garantir un prix abordable pour les futurs joueurs
. C'est une seconde chance inespérée pour un titre qui promettait de révolutionner le genre. Les joueurs pourront ainsi mettre la main dessus « assez bientôt
», une promesse que l'équipe a tenue en dévoilant le calendrier précis des festivités.
Rendez-vous le 13 janvier pour l'accès anticipé
La date est gravée dans le marbre : Hytale sera disponible en accès anticipé le 13 janvier
. L'annonce a été faite sur le compte officiel X du jeu, respectant l'engagement du studio de communiquer avant la fin de la semaine. Si beaucoup espéraient une sortie pour les fêtes de fin d'année, les développeurs ont dû se rendre à l'évidence logistique.
L'acquisition a pris juste assez de temps pour empêcher une telle sortie, et c'est pourquoi il a fallu si longtemps pour annoncer la date.
Les formalités administratives liées au rachat ont donc légèrement repoussé l'échéance, mais la machine est lancée. Pour les plus fervents supporters, les précommandes seront ouvertes dès le 13 décembre, soit un mois jour pour jour avant le lancement des serveurs.
Une transparence totale sur l'état du jeu
L'euphorie de l'annonce ne doit cependant pas masquer la réalité technique du projet. Le studio joue la carte de l'honnêteté brutale, il s'agira d'un « véritable accès anticipé »
. Contrairement à certaines bêtas très polies qui servent de démo marketing, Hytale sera « très inachevé et buggé pendant un certain temps
».
Cette mise en garde est cruciale pour gérer les attentes. Les premiers joueurs seront avant tout des testeurs qui aideront à façonner l'expérience finale. L'équipe réaffirme son engagement à « faire d'Hytale le jeu que nous avons toujours voulu qu'il soit
». Ce lancement n'est donc pas une fin en soi, mais une étape majeure dans un voyage au long cours. Un vrai accès anticipé donc, qui permettra également à la communauté de participer à ce voyage qui était mal embarqué il y a encore quelques semaines.
Rendez-vous dès le 13 janvier
sur PC donc, pour découvrir la première version jouable d'Hytale
.
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