Hytale promet deux nouvelles fonctionnalités pour jouer à plusieurs

Hytale continue de se dévoiler par la voix du cofondateur du studio. Si la date de lancement de l'accès anticipé n'a toujours pas été dévoilée, de nouveaux ajouts pratiques sont confirmés pour le titre.
Depuis le 18 novembre 2025 et l'annonce du rachat du jeu par Simon Collins-Laflamme, Hytale
repart sur des bases plus solides et ambitieuses que jamais. En effet, le cofondateur d'Hypixel Studios a annoncé que le développement avait repris. D'ailleurs, les équipes travaillent sur de nouvelles fonctionnalités
en prévision du lancement du titre en accès anticipé.
Lors d'un entretien de 50 minutes avec le YouTubeur ElRichMC
, Simon Collins-Laflamme a partagé quelques informations sur deux fonctionnalités sociales prévues pour Hytale.
Un mode multijoueur intégré dans les mondes solo de Hytale
Dans un premier temps, Simon Collins-Laflamme a affirmé voir rendre Hytale plus social en facilitant notamment le fait de créer des parties multijoueur. Pour cela, il a imaginé une idée simple mais qui n'est pas systématiquement proposée même dans des titres très populaires: un portail permettant de rejoindre d'autres joueurs
.
Je souhaite rendre le jeu plus social. Je me demandais donc : et si, pour inviter ses amis, il fallait créer un portail ? Et lorsqu'on quitte la partie, ils sortent par ce portail, pour une immersion encore plus grande.
À l'heure actuelle, l'objectif pour les développeurs est de concevoir ce portail capable de rejoindre une partie à tout moment et de pouvoir « inviter un ami sans avoir à modifier les paramètres de son pare-feu
». L'idée envisagée est que le portail en question soit un objet à construire dans le jeu
, mais aucun détail supplémentaire n'a été dévoilé.
Discutez facilement avec vos amis grâce au chat de proximité
En complément de ce portail, les équipes d'Hytale travaillent à l'ajout d'un chat vocal de proximité.
Indissociable du mode multijoueur et présenté comme « essentiel » par Simon Collins-Laflamme, il est plus exigeant en termes de développement. Même s'il est utile et annoncé, le cofondateur du studio précise que cette fonctionnalité ne serait peut-être pas disponible au lancement de l'accès anticipé du jeu
.
Rappelons que l'accès anticipé d'HYtale sera lancé très bientôt sur PC et Mac, mais sans date plus précise pour l'instant.
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