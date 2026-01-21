Hytale : Comment obtenir du bois sombre (Darkwood) ?

Certaines ressources sont nécessaires pour progresser dans Hytale, où se faciliter la vie, comme le Darkwood, que nous pouvons traduire en bois sombre. Voici comment faire pour en obtenir.
Dans Hytale
, la personnalisation de votre habitat est un aspect essentiel pour vous démarquer sur un serveur, ou simplement pour laisser parler votre créativité. Parmi les matériaux de construction les plus prisés pour leur esthétique unique, le bois sombre (Darkwood) occupe une place de choix
. Très utilisé pour confectionner du mobilier thématique, ce matériau apporte une touche de cachet à n'importe quelle structure. Cependant, beaucoup de joueurs perdent un temps précieux à chercher des arbres qui n'existent pas. Voici la méthode pour obtenir du bois sombre (Darkwood) dans Hytale
.
Comment avoir du Darkwood dans Hytale
Il est crucial de comprendre un point fondamental, il n'existe pas d'arbres de bois sombre
dans la nature. Contrairement au chêne ou au bouleau que l'on peut récolter directement, le bois sombre est un produit transformé. Inutile donc de chercher des forêts d'ébène ou de tenter de transformer du bois, ces ressources ne donneront jamais le résultat escompté.
Pour obtenir des planches de bois sombre, vous devez impérativement posséder un Builder's Bench et y transformer une ressource bien spécifique, les bûches de cèdre
(Cedar Logs).
Où trouver les cèdres dans Hytale ?
Puisque le cèdre est la matière première indispensable, vous devez vous diriger vers des environnements spécifiques. Les cèdres sont exclusifs au biome Borea
, caractérisé par son climat glacial et ses paysages enneigés. Pour en trouver rapidement, gagnez de l'altitude et surveillez les pics montagneux ou les zones où la neige commence à recouvrir le sol. Ces arbres se reconnaissent à leur haute stature, pointant vers le ciel.
Une fois abattus, ils vous fourniront les bûches de cèdre nécessaires à la fabrication de vos planches de bois sombre via l'établi
. Notez que vous devez forcément avoir une zone enneigée dans la zone centrale, sans devoir traverser l'étendue d'eau qui donne accès à des zones plus dangereuses.
Les recettes utilisant le bois sombre
Le bois sombre est principalement utilisé pour fabriquer des objets de décoration et du mobilier fonctionnel au style rustique. Voici les principales recettes disponibles :
- Lit de taverne : 3x Planches de bois sombre, 4x Fibres végétales, 2x Tissu rouge, 1x Tissu blanc.
- Petit coffre de taverne : 3x Planches de bois sombre, 2x Lingots de fer.
- Lustre de taverne : 4x Lingots de fer, 4x Bougies, 2x Planches de bois sombre.
- Chariot d'Halloween : 1x Planche de bois sombre, 2x Dalles de bois sombre, 1x Lingot de fer.
En maîtrisant la transformation du cèdre, vous pourrez ainsi finaliser vos projets de construction avec l'un des matériaux les plus élégants du jeu. N'oubliez pas de retrouver nos guides sur comment replanter des arbres
ou encore comment jouer en multijoueur
.
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