Hytale : Comment faire repousser les arbres ?

Vous souhaitez planter vos propres arbres dans Hytale pour toujours avoir du bois à proximité ? Voici comment faire.
Pour quiconque a passé du temps sur des jeux de survie comme Minecraft
, le premier réflexe après avoir abattu un arbre est de ramasser les pousses qui tombent des feuillages. Dans Hytale
, la mécanique est sensiblement différente, les arbres ne libèrent pas de pousses naturellement
. Pour assurer un renouvellement de vos ressources en bois et éviter de devoir voyager toujours plus loin de votre base, vous allez devoir les fabriquer vous-même. Voici la méthode exacte pour reboiser votre environnement et toujours avoir du bois à proximité.
Fabriquer des pousses via l'Établi de Fermier
Le processus de reforestation repose sur l'utilisation d'une station de travail spécifique. Les pousses d'arbres doivent être confectionnées manuellement. Voici les étapes à suivre :
- Utilisez un Établi classique et rendez-vous dans le troisième onglet pour fabriquer un Farmer's Workbench (Établi de fermier).
- Pour cette construction, vous aurez besoin de Troncs d'arbres et de Fibres végétales (que l'on récupère sur les feuilles ou les buissons).
- Une fois l'Établi de Fermier posé, ouvrez le troisième onglet dédié aux pousses.
- Sélectionnez le type d'arbre souhaité. La fabrication nécessite un ingrédient clé : l'Essence de Vie .
Une fois vos pousses en main, plantez-les autour de votre campement. Un espacement de 8 à 10 blocs entre chaque pousse est recommandé pour garantir leur croissance, qui prendra généralement deux à trois jours en jeu.
Comment obtenir et cultiver l'Essence de Vie ?
L'Essence de Vie est le moteur de votre agriculture
. Si vous pouvez en trouver en récoltant des carottes ou d'autres plantes sauvages, la méthode la plus efficace pour en obtenir en grande quantité consiste à mettre en place un cycle de production agricole. Pour optimiser votre stock d'Essence de Vie :
- Fabriquez un Sac de graines de blé dans le deuxième onglet de votre établi de fermier (cela nécessite déjà un peu d'Essence et une Houe).
- Préparez votre terrain près d'un point d'eau à l'aide de la Houe et plantez vos graines.
- Pour accélérer le processus, vous pouvez fabriquer un Arrosoir en fer via le premier onglet de l'établi.
- Une fois le blé récolté, rendez-vous dans le quatrième onglet de l'Établi de Fermier pour convertir vos récoltes en Essence de Vie.
Ce système en boucle vous permet de ne jamais manquer de ressources pour créer de nouvelles pousses d'arbres. En gérant judicieusement votre stock d'Essence de Vie et vos plantations, vous transformerez les environs de votre base en une source de bois inépuisable, vous épargnant ainsi de longues expéditions inutiles.
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