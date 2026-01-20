Hytale : Comment faire repousser les arbres ?

Hytale est un jeu sandbox et RPG développé par Hypixel Studios, sorti en accès anticipé le 13 janvier 2026 sur PC. Explorez un monde fantasy généré procéduralement, affrontez des créatures, construisez librement et créez vos propres contenus grâce à de puissants outils de modding. Pensé pour évoluer, Hytale mise sur l'aventure, la créativité et la communauté.