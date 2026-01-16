Hytale : Comment fabriquer du verre et des fenêtres ?

Vous cherchez à faire du verre pour pouvoir intégrer des fenêtres à vos bâtiments dans Hytale ? Voici la solution.
Dans tout jeu de construction et de survie, la gestion de la lumière et de l'esthétique de vos bâtiments est une étape clé. Cependant, si vous venez d'autres titres du genre, la méthode pour obtenir du verre dans Hytale
pourrait vous surprendre. Contrairement aux idées reçues, le passage du sable au verre ne suit pas le chemin habituel pour la création de vitrages. Ce guide vous explique comment récupérer du sable, l'utilité réelle du verre et, surtout, comment fabriquer vos fenêtres dans Hytale
.
Où trouver du sable dans Hytale ?
Le sable reste la ressource de base pour toute manipulation liée au verre. Pour en récupérer, la méthode est simple : ouvrez votre carte et repérez les zones qui tirent vers le jaune, ou les grandes étendues d'eau. Une fois sur place, munissez-vous de votre pioche pour récolter les blocs de sable. C'est une ressource abondante, mais essentielle pour vos futurs projets d'alchimie.
Le verre dans Hytale
Voici la subtilité majeure d'Hytale : vous pouvez transformer le sable en verre dans un Four
, mais vous n'obtiendrez pas de blocs de verre transparents ou de vitres malléables pour vos murs. La cuisson du sable produit exclusivement des Bouteilles en verre. Ces contenants sont cruciaux pour votre progression, car ils sont utilisés avec la Table d'Alchimie pour concocter diverses potions, ou tout simplement pour transporter de l'eau et d'autres liquides. Si vous espériez fabriquer des fenêtres à partir de ces bouteilles, sachez que le système de construction du jeu sépare strictement ces deux éléments.
Comment fabriquer des fenêtres pour vos bâtiments ?
Si le verre ne sert pas aux vitres, comment protéger vos intérieurs tout en laissant passer la lumière ? La réponse se trouve dans le travail du bois. Pour créer des fenêtres dans Hytale
, vous n'avez paradoxalement pas besoin de verre, mais de bois. Voici la marche à suivre :
- Munissez-vous d'un Builder's Workbench.
- Si vous n'en possédez pas, il se fabrique via l'onglet 3 de votre établi standard avec 6 unités de bois et 3 unités de pierre.
- Placez n'importe quel type de bois dans l'établi.
- Sélectionnez la fenêtre à quatre panneaux dans la liste des objets craftables.
Le rendement est particulièrement avantageux : un seul bloc de bois permet de fabriquer deux fenêtres
. Ce choix de design des développeurs souligne la volonté d'Hytale de simplifier certaines mécaniques de construction pour permettre aux joueurs de se concentrer sur l'architecture sans passer par des étapes de transformation complexes, dans le but de gagner du temps.
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.
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