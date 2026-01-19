Hytale accueille les dinosaures quelques jours après sa sortie

Hytale est enfin jouable et ses développeurs ne perdent pas de temps. Quelques jours après un lancement réussi, une mise à jour majeure apporte déjà des dinosaures et des correctifs critiques. Le studio confirme ses ambitions pour ce concurrent très attendu de Minecraft.
C'est un lancement qui paraissait impensable il y a encore quelques mois, mais qui porte déjà ses fruits. Après un développement que l'on pourrait qualifier d'infernal, Hytale est enfin jouable et rencontre un succès commercial immédiat
. Le titre a déjà généré suffisamment de revenus pour financer deux années complètes de développement supplémentaire. Plus important encore, les premiers retours sont positifs, bien que la route soit encore longue, les bases posées sont solides et fonctionnelles. L'équipe de développement semble déterminée à maintenir cette dynamique, puisqu'une mise à jour conséquente a été déployée seulement quatre jours après l'ouverture de l'accès anticipé
.
Les dinosaures débarquent dans le monde cubique
Le patch notes
s'ouvre sur une nouvelle qui ravira les explorateurs en herbe, l'ajout des dinosaures
. C'est un signal fort envoyé par le studio, prouvant que l'ajout de contenu ludique reste une priorité absolue malgré la jeunesse du projet. Mais les changements ne s'arrêtent pas à la faune préhistorique.
L'intelligence artificielle des animaux a été revue, notamment celle des renards et autres prédateurs prudents. Ces derniers ont été ajustés pour ne plus attaquer le joueur sans raison valable
, rendant l'exploration moins punitive et plus cohérente.
Un suivi technique réactif et indispensable
Outre le contenu, cette mise à jour s'attaque à des problèmes de fond. De nouvelles options de création de personnages sont disponibles, et une série de correctifs de bugs, incluant plusieurs solutions aux crashs, a été implémentée. L'équilibrage a également été revu pour corriger des soucis fondamentaux.
Les développeurs précisent par exemple que « les attaques d'armes devraient maintenant vérifier la ligne de mire
», une modification essentielle pour la cohérence des combats. De plus, certains assets et animations temporaires ont été remplacés par des versions plus polies.
Une première mise à jour qui permet de confirmer l'ambition du projet, mais aussi la réactivité des développeurs. De nombreuses mises à jour similaires seront publiées ces prochains mois, étant donné qu'Hytale n'est disponible qu'en accès anticipé, et qu'une grande partie de son contenu n'est pas encore jouable.
Si vous avez déjà débuté votre aventure, nous vous proposons des guides Hytale, notamment comment avoir du Light Leather
et comment jouer avec ses amis
.
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