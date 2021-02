Ubisoft désire développer plus de jeux free-to-play et mobiles, mais moins de AAA

Nous avons dit pendant un certain nombre d'années que notre modèle normal est de venir avec trois ou quatre jeux AAA, donc nous nous en tiendrons à ce plan pour l'exercice 2022.

Selon un rapport d'IGN , il semblerait qu'. Le studio a en effet annoncé, lors de l'appel aux investisseurs pour le bilan trimestriel,, a déclaré que, et plus particulièrement sur mobile. Actuellement,, ce dernier étant destiné à atterrir sur nos téléphones.Selon ses dires,, mais changera de direction à partir de 2022. Par la suite, le studio va en effet. Avec cette directive, nous comprenons que le studio ne veut pas se reposer sur ses lauriers et ainsi devenir dépendant de ses titres phares.Par exemple, Ghost Recon Breakpoint n'a malheureusement pas répondu aux attentes des joueurs, ce qui a poussé le studio à revoir ses plans. Depuis cette mésaventure,a retardé plusieurs sorties de titres très attendus comme Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Immortals Fenyx Rising, ou encore plus récemment Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake et cela semble avoir porté ses fruits L'avenir du studio s'orientera donc davantage vers le free-to-play, même si Ubisoft a déjà un pied dedans à travers son battle royale Hyper Scape , qui n'a, lui aussi, pas connu le succès escompté.