Grâce à Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft signe chiffre d'affaires trimestriel record

Il semblerait que la stratégie d'Ubisoft de ces derniers mois ait été la bonne. L'entreprise avait effectivement fait le choix de reporter plusieurs de ses titres (notamment Watch Dogs Legion ) pour proposer la meilleure expérience possible aux joueurs. Dans son bilan financier du troisième trimestre de l'année fiscale 2020-2021,Outre Assassin's Creed Valhalla qui devient, nous apprenons que ses deux prédécesseurs ont toujours un fort taux d'engagement de la part des joueurs, mais aussi que(avec Valhalla). Quant à Rainbow Six: Siege, son expérience multijoueur, nous apprenons qu'elle compte 70 millions de joueurs uniques depuis son lancement. De ce fait,Yves Guillemot, PDG du studio, est bien évidemment ravi de ces chiffres : « Notre stratégie continue de porter ses fruits. Nous avons réalisé, de loin, le plus gros trimestre de l’histoire d’Ubisoft grâce à la qualité de nos lancements et à la profondeur de notre catalogue. Nous sommes incroyablement fiers de nos équipes qui, dans un environnement extrêmement difficile, ont lancé quatre titres sur de nombreuses plateformes, tout en continuant à nourrir nos services Live. Au travers de cet accomplissement sans pareil, elles ont démontré une résilience et une qualité d’adaptation remarquables. Cette capacité d’exécution à un tel niveau de qualité révèle avec force la puissance de notre modèle de production et la durabilité de notre organisation. »Rappelons qu'Ubisoft lancera un nouvel opus de la franchise Far Cry en 2021 (initialement prévu pour ce 18 février) tout comme le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps. Le studio va également s'attaquer à l'une des licences les plus populaires du monde, avec un jeu Star Wars en monde ouvert, développé par Massive