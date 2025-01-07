Horizon Zero Dawn : Une adaptation cinématographique annoncée

PlayStation Studios et Columbia Pictures ont dévoilé qu'Horizon Zero Dawn va avoir le droit à un film.

Un film Horizon Zero Dawn en approche

PC (Steam) Édition Standard → 22,89 € au lieu de 50 €, soit 54 % de réduction.

(Steam) PS4 & PS5

Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Les fans des aventures d'Aloy, narrées danset Horizon Forbidden West, seront très certainement ravis d'apprendre cette bonne nouvelle :En effet, lors de la conférence de presse de Sony au CES 2025,Au cours de l'événement, le directeur de PlayStation Productions, Asad Qizilbash, a précisé que le projet n'en est « qu'aux premières étapes du développement ». De ce fait, il va falloir faire preuve de patience avant de découvrir l'histoire d'Aloy sur grand écran, mais cette nouvelle fera certainement plaisir à la communauté. Pour rappel, Columbia Pictures a, par le passé, produit le film Uncharted, sorti en 2022 et avec Tom Holland (Nathan Drake) ainsi que Mark Wahlberg (Victor Sullivan) au casting.PlayStation Studios a également profité de l'occasion pour annoncer un film Helldivers, tandis que Ghost of Tsushima va avoir le droit à son anime, produit en collaboration avec Aniplex (Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba) et prévu pour 2027.En attendant la sortie du film, sachez que le jeu, développé par Guerrilla Games, est disponible sur PS4, PS5 ainsi que sur PC. Si vous souhaitez acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PlayStation Store avec de belles réductions :