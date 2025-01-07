Horizon Zero Dawn : Une adaptation cinématographique annoncée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 janvier 2025 à 11h28
PlayStation Studios et Columbia Pictures ont dévoilé qu'Horizon Zero Dawn va avoir le droit à un film.
Horizon Zero Dawn : Une adaptation cinématographique annoncée
Les fans des aventures d'Aloy, narrées dans Horizon Zero: Dawn et Horizon Forbidden West, seront très certainement ravis d'apprendre cette bonne nouvelle : PlayStation Studios et Columbia Pictures ont prévu un film Horizon Zero Dawn.

Un film Horizon Zero Dawn en approche

En effet, lors de la conférence de presse de Sony au CES 2025, PlayStation Studios et Columbia Pictures ont annoncé leur collaboration afin de réaliser une adaptation cinématographique d'Horizon Zero Dawn.

Au cours de l'événement, le directeur de PlayStation Productions, Asad Qizilbash, a précisé que le projet n'en est « qu'aux premières étapes du développement ». De ce fait, il va falloir faire preuve de patience avant de découvrir l'histoire d'Aloy sur grand écran, mais cette nouvelle fera certainement plaisir à la communauté. Pour rappel, Columbia Pictures a, par le passé, produit le film Uncharted, sorti en 2022 et avec Tom Holland (Nathan Drake) ainsi que Mark Wahlberg (Victor Sullivan) au casting.

PlayStation Studios a également profité de l'occasion pour annoncer un film Helldivers, tandis que Ghost of Tsushima va avoir le droit à son anime, produit en collaboration avec Aniplex (Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba) et prévu pour 2027.

Miniature vidéo

En attendant la sortie du film Horizon Zero Dawn, sachez que le jeu, développé par Guerrilla Games, est disponible sur PS4, PS5 ainsi que sur PC. Si vous souhaitez acheter Horizon Zero Dawn, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PlayStation Store avec de belles réductions :
  • PC (Steam)
    • Édition Standard → 22,89 € au lieu de 50 €, soit 54 % de réduction.
  • PS4 & PS5
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois d'avril 2026, c'est plutôt bon
Horizon: Zero Dawn 15 avril 2026

PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois d'avril 2026, c'est plutôt bon

PlayStation a, récemment, révélé les jeux qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois d'avril 2026.
Sony impose sa loi et fait plier Tencent sur le dossier du clone d'Horizon
Horizon: Zero Dawn 18 décembre 2025

Sony impose sa loi et fait plier Tencent sur le dossier du clone d'Horizon

La bataille juridique entre les géants Sony et Tencent vient de connaître un dénouement brutal. Accusé d'être un clone flagrant de la saga Horizon, le jeu Light of Motiram a été retiré de la vente suite à un accord confidentiel, scellant probablement son destin.
Sony protège l'héritage d'Horizon et paralyse la copie chinoise
Horizon: Zero Dawn 03 décembre 2025

Sony protège l'héritage d'Horizon et paralyse la copie chinoise

Le bras de fer judiciaire s'intensifie entre Sony et Tencent. Accusé de plagier la saga Horizon, le géant chinois accepte de suspendre toute promotion et test public pour Light of Motiram. Une victoire tactique pour PlayStation qui repousse potentiellement la sortie du jeu à fin 2027.

commentaire (0)