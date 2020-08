Sony continuera à porter ses titres first-party sur PC

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis quelque temps,. Cette tendance, que l'on peut constater notamment avec les portages de Horizon Zero Dawn ou encore de Death Stranding , semble être profitable à la firme qui a annoncé, dans un rapport , qu'elle allait « explorer l'augmentation de portages de [ses] titres first-party sur PC. »de leur division Game & Network services, et leur serait profitable dans la mesure où elle permettrait à la firme d'atteindre une catégorie de joueurs d'une importance non négligeable : les joueurs PC. Comme le constructeur l'explique dans le rapport : « La compétition des jeux PC et des joueurs venant des autres industries devrait continuer à s'intensifier. »où les joueurs chevronnés restent généralement attachés à leur machine.Cette stratégie est bénéfique pour la firme qui touche un plus grand public et pour certains joueurs qui ont la possibilité de découvrir des titres dont ils avaient jusqu'alors été privés.et la quantité de titres qu'il commercialisera également sur PC.