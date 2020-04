Horizon: Zero Dawn se transforme en trilogie, les prochains titres sortiront sur PS5

Voici des nouvelles que nous attendions tous, Horizon: Zero Dawn 2 est bien en cours de développement, et il ne sera pas seul.

Une trilogie Horizon: Zero Dawn avec le deuxième titre déjà en préparation

Les nouvelles commençaient à se faire rares concernant le prochain jeu de. Même si nous attendons toujours, et si un mode multijoueur va très certainement faire partie de ce dernier , nous en apprenons encore un peu plus sur l'avenir de la saga.. En effet, selon VGC , plusieurs sources leur ont déclaré que, ne proposant donc pas une, mais bien deux suites, etverrait le jour sur la prochaine console de Sony, la très attendue et toujours aussi mystérieuseCe prochain titre, toujours selon les sources, proposera aux joueurs, beaucoup plus grand que son prédécesseur permettant alors plus de liberté pour l'exploration de ce dernier.De plus,, qui est paru en mars 2017, et qu'il y aurait très probablementqui reste assez floue pour le moment. En effet, nous ne savons pas si cette dernière fera partie de la campagne ou s'il s'agit là d'un mode séparé. Pour rappel, une fonctionnalité de coopération était déjà prévue pour le premier opus, mais a finalement été supprimée.Aussi,, le studio cherchant ainsi des personnes en charge pour travailler sur les PNJ ou encore des créatures. Nous n'attendons plus que l'officialisation de Sony et deafin d'en savoir davantage sur ce qu'ils nous réservent pour la suite des aventures de notre protagoniste Aloy.