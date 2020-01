Horizon: Zero Dawn 2 pourrait intégrer un mode multijoueur

Attendu comme le messie par une grande communauté de joueurs, le prochain opus d'une des exclusivités Sony les plus appréciées pourrait accueillir des fonctionnalités multijoueur.

Bien que la suite tant attendue des aventures d'Aloy, parues en 2017, n'ait pas encore été officiellement confirmée, il ne fait aucun doute qu'Horizon: Zero Dawn 2 est actuellement en développement dans les locaux de Guerilla. Au rayon des nouveautés,comme le laisse penser une série d'offres d'emploi récemment publiée sur le site internet du développeur néerlandais.Confirmant que le studio travaille actuellement sur « un jeu épique en monde ouvert », ces offres ont tout d'abord été repérées sur Reddit et évoquent des postes liés à des fonctionnalités en ligne comme Ingénieur Game Server. Le candidat recherché aidera également àMalheureusement, nous ne disposons pas d'informations supplémentaires concernant une probable annonce du jeu dans les prochains mois.. Patience !Pour celles et ceux qui l'auraient oublié,Étant un action-RPG en monde ouvert prenant place dans un gigantesque open-world post-apocalyptique, Horizon: Zero Dawn vous offre de nombreuses heures d'exploration, de combats et d'infiltration qui vous permettront notamment d'améliorer votre personnage jusqu'à devenir une guerrière puissante et déterminée.