Sony possède de très grosses licences, mondialement connues, telles quemais aussi Horizon: Zero Dawn. Ayant profité de critiques très positives de la part des rédactions spécialisées et d'un accueil hautement favorable de la part des joueurs à sa sortie, Horizon: Zero Dawn a marqué l'année 2017. Alors que la suite des aventures d'Aloy arrive désormais dans quelques jours,Dans une récente publication sur le PlayStation Blog, Angie Smets, a partagé un nouveau trailer d'Horizon Forbidden West, le deuxième opus de la licence, devant arriver le 18 février prochain. Il a profité de ce billet pour remercier les joueurs et fans.Ce chiffre englobe le nombre de ventes du jeu, aussi bien sur PS4 que sur PC. Il y a fort à parier que ce chiffre est, depuis, plus élevé tant beaucoup se sont plongés ou replongés dans Horizon Zero Dawn, afin d'être prêts pour Horizon Forbidden West.